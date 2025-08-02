Ordu Büyükşehir Belediyesi Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) tarafından il genelinde kaçak su kullanımına yönelik yapılan denetimlerde ilginç ve görenleri şaşkına çeviren görüntüler ortaya çıktı.ORDU (İGFA) - OSKİ ekipleri su kayıplarını önlemek ve adil kullanım sağlamak amacıyla kaçak su kullanımıyla ilgili denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde ilginç kaçak su bağlantıları ortaya çıkarıldı.

Denetimlerde suyun sayaca gelmeden takılan ek borularla başka yere yönlendirildiği sayacın bypass edildiği, çoklu kullanım için kaçak bağlantıları ve eklentiler yapıldığı, sayaçsız su kullanımı için mekanizma oluşturulduğu gözlendi.

OSKİ Genel Müdürü Murat Us, kaçak su kullanan şahıslar hakkında yüksek para cezaları uygulanarak yasal işlem başlatıldığını belirtti. Genel Müdür Us, vatandaşların kaçak su kullanımıyla ilgili şüpheli durumları Alo 185 hattına bildirmelerini isteyerek, “Kaçak su kullanımı sadece bir fatura meselesi değil aynı zamanda yasa ihlali, kamu malına zarar verme, ahlaki, vicdani ve kul hakkı meselesidir." dedi.