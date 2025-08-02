Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde, kadınların iş yaşamına katılımını artırmayı hedefleyen “Gelecek Hayalim İş Yaşamına Hazırlık Eğitim Programı” düzenlendi.MERSİN (İGFA) - Kadınların iş dünyasında daha güçlü, görünür ve etkin olmasını destekleyen “Gelecek Hayalim” Projesi, Mersin’de yeni bir iş birliğiyle hayata geçti. Girişimci İş Kadınları Derneği de (GİŞKAD), Genç Başarı Eğitim Vakfı ile imzaladığı protokol kapsamında projeye dahil oldu. Proje; Ford Otosan ve Vehbi Koç Vakfı desteğiyle, Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı yürütücülüğünde gerçekleşiyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, ilgili müdürler, GİŞKAD, Ford Otosan yetkilileri, akademisyenler ve üretici kadınların katılımıyla düzenlenen eğitim programı kapsamında; çeviklik, sürdürülebilirlik ve inovasyon yönetimi gibi çağdaş iş dünyasının gerekliliklerine odaklanan başlıklar ele alındı. Sürdürülebilirlik eğitimi Mersin Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Duygu Bilgen, inovasyon ve çeviklik eğitimi ise Eğitmen Yarenur Özkan tarafından verildi. Eğitimde, katılımcı kadınların iş yaşamında daha çevik hareket etmeleri, yenilikçi çözümler üretmeleri ve sürdürülebilir projelere öncülük etmeleri amaçlandı. Toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alan proje; kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının güç birliğiyle büyümeye devam ediyor.

Dokucu: “Kadınlara destek vermek isteyen herkesin önünü açmak için çalışıyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu eğitim hakkında bilgi vererek, “Gelecek Hayalim İş Yaşamına Hazırlık Eğitim Programı, kadınların önünü açacak bir program. Ford Otosan Gelecek Hayalim ve Genç Başarı Eğitim Vakfı’na ben de buradan teşekkür ediyorum. GİŞKAD tabi ki genç girişimci kadınların önünü açmak için çok büyük mücadeleler veriyor. Bizim belediye olarak, bu alanda kadınlara destek vermek isteyen herkese elimizden gelen desteği sunacağımıza emin olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Beydağı: “Eğitim programı, kadınların iş yaşamında fark yaratmalarına ilham verecek”

GİŞKAD Başkanı Mürvet Beydağı, fırsat eşitliği temelli her projeye inandıklarını, kadınların iş dünyasında daha görünür ve daha güçlü olabilmeleri için çalıştıklarını belirterek, Genç Başarı Eğitim Vakfı ile bir iş birliği protokolü imzaladıklarını aktardı. Beydağı, “Bugün burada bu anlamda iş birliğinin ilk adımını atıyor olmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Ford Otosan ve Vehbi Koç desteğiyle, Mikado Impact yürütücülüğünde hayata geçirilen ve gençlere ilham veren Gelecek Hayalim Projesi, bu kez Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve derneğimiz GİŞKAD iş birliğinde hayata geçiyor. Eğitim programı kadınların iş yaşamında daha çevik adımlar atmalarına, sürdürülebilir çözümler üretmelerine ve inovatif düşünceyle fark yaratmalarına ilham verecek” dedi.

Ford Otosan Toplumsal Yatırımlar ekibinden Hüseyin Yılmaz da yaptığı konuşmada; ‘Gelecek Hayalim’ projesinin ulaştığı noktayı ve gelecek hedeflerini paylaştı. Yılmaz, projenin başlangıçta üniversiteli kadınlara ve iş hayatına yeniden dönmek isteyen kadınlara yönelik olduğunu belirterek, bu platformun kadınların yeni kariyer yolları keşfetmesine ve iş dünyasında kendine yer bulmasına destek olduğunu aktardı.

Yılmaz: “Çok keyifli ve katkı sağlayan bir programdı”

Büyükşehir Belediyesi’nin yıl içinde açtığı stantlarda yer alan üretici kadınlardan seramik sanatçısı Özlem Yılmaz, “Eğitim programının ilk bölümünde, küresel ısınma ve doğadaki kaynaklarımızın tükenmesiyle ilgili bilgiler aldık. Sürdürülebilir yaşam ve sıfır atıkla ilgili neler yapılabilir konusunda da aydınlatıcı bilgiler verildi. İkinci bölümde ise inovasyon ve girişimcilik ele alındı. Çok keyifli ve katkı sağlayan bir programdı” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin, kadınların kendini geliştirmeleri için sürekli eğitim programları hazırladığını da kaydeden Yılmaz, “Bunların içinde yer almaktan mutluluk duyuyorum. İş hayatı ile ilgili bilgi sahibi olmayan kadınlarımızın iş yaşamına kazandırılmasıyla ilgili büyük destekleri var. Hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Korkmaz: “Kendimizi geliştirmemiz için bu eğitimlere katılmamız gerekiyor”

Lavanta bahçesi işletmecisi Duygu Korkmaz da Büyükşehir’in üretici kadın stantlarında yer aldığını belirterek, “Eğitimin gerçekten inanılmaz faydası oldu. Kendimizi geliştirmemiz için bu eğitimlere katılmamız gerekiyor. Ne mutlu bize ki böyle bir belediyeye sahibiz. İlk bölüm sürdürülebilir yaşamla ilgiliydi. Toplum olarak attığımız her adıma dikkat etmemiz ve enerji kaynaklarını tasarruflu kullanmamız gerekiyor. İkinci bölümde de inovasyon ve girişimcilikle ilgili eğitim aldık. Bunun da iş yaşantımıza gerçekten büyük katkısı oldu” ifadelerine yer verdi.