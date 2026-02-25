İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Türkiye'nin İran'ı işgal planı yaptığı' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), kamuoyunda gündeme gelen 'ABD'nin İran'a saldırması durumunda Türkiye'nin de güvenlik gerekçesiyle İran topraklarını işgal etmeyi planladığı' iddialarının dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

Merkez tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine her zaman saygı gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, devletin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla kriz dönemlerinde olduğu gibi normal zamanlarda da 7 gün 24 saat esasına göre gerekli tedbirleri aldığı ifade edildi.

DMM, kamuoyunun doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar etmemesi ve yalnızca resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması gerektiğini belirtti.