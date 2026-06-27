Balıkesir Büyükşehir Belediyesi gençleri teknolojiyle buluşturmaya ve geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda TECH10 Teknoloji Eğitim Programı'nı başarıyla tamamlayan Gönenli 288 öğrenci sertifikalarını aldı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin bilim ve teknoloji alanında gelişimini destekleyen projeleriyle geleceğin yazılımcılarını, mühendislerini ve teknoloji liderlerini yetiştirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın 'Oyun Oynayan Değil, Oyun Kodlayan Nesiller' vizyonu doğrultusunda çalışmalarını yürüten TECH10, gençleri teknolojiyle buluşturuyor. Bu kapsamda Gönen TECH10 Teknoloji Eğitim Programı'nı başarıyla tamamlayan 288 öğrenci düzenlenen sertifika töreninde belgelerini aldı.

Gönen'de gerçekleştirilen sertifika törenine; Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Güney Marmara Bölge Koordinatörü Murat Karakoyun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, Gönen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yılman, Büyükşehir Belediyesi 2. Bölge İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Sedat Uslu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Uğur Baysal, Gönen Kent Konseyi Başkanı Samet Arıker, Büyükşehir Belediyesi Gönen Koordinatörü Bülent Birgül ile çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.