Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaz tatilinde çocukların keyifli vakit geçirmesi için düzenlediği 'Köy Bizim Şenlik Bizim' etkinliklerini 13 ilçeye taşımaya devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Çocuklar yaz tatilini eğlenceyle geçirsin diye çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Köy Bizim Şenlik Bizim' etkinliklerini 13 ilçeye taşımaya devam ediyor.

Son olarak Toroslar ilçesinin Arslanköy Mahallesi'ndeki çocuklarla buluşan Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, birbirinden renkli aktiviteler ile çocukları eğlenceye doyurdu.

Akıl ve Zekâ Oyunları, tiyatro, çocuk oyunları ve mini disko ile bolca kahkahaya eşlik eden ekipler, çocukları ve ailelerini kendilerine hayran bıraktı.

KARAKAŞ: 'YAZ TATİLİ BOYUNCA MERSİN'İN TÜM İLÇELERİNDEYİZ'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nda saha personeli olarak görev yapan Ali Can Karakaş; 'Köy Bizim Şenlik Bizim' etkinlikleri kapsamında Anamur'dan Bozyazı'ya, Gülnar'dan Erdemli'ye Mersin'in 13 ilçesine gittiklerini, 7'den 70'e vatandaşlarla ve çocuklarla bir araya geldiklerini aktardı.

Karakaş, 'İlçelerde çocuklarımıza; Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığımızla iş birliği içerisinde tiyatrolar, oyunlar, mini disko tarzında eğlenceli etkinlikler yapıyoruz. Bu kapsamda Akıl ve Zekâ Oyunları Atölyesi de gerçekleştiriyoruz. Çok iyi geri dönüşler alıyoruz ve gittiğimiz bazı köylerde çocukların tekrar talepleri oluyor. Biz de bu istekleri karşılamaya devam ediyoruz' dedi.

Yaz mevsimi boyunca her gün farklı bir ilçede şenlik olduğunu belirten Karakaş, 'Her ilçede çok güzel bir ortam oluşuyor. Çocuklar da çok mutlu oluyor' diye konuştu.

Etkinlik için Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi hattından talepleri aldıklarını ifade eden Karakaş, tüm çocukları ve ailelerini etkinliklere katılmaya davet etti.

MUHTAR AY: 'MAHALLE HALKI ŞENLİKLERİN ARTARAK DEVAM ETMESİNİ İSTİYOR'

Arslanköy Mahallesi Muhtarı Züleyha Ay, şenlik dolayısıyla Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile emek veren belediye ekiplerine teşekkür ederek, 'Mahallemizde çocuklar için çok eğlenceli bir etkinlik oluyor. Bu etkinlik her yıl yapılıyor. Çocuklar, 'Bir daha ne zaman gelecekler?' diye soruyorlar' dedi.

Mahalle halkının da şenliklerin artarak devam etmesi için çok fazla talepte bulunduğundan söz eden Muhtar Ay, 'Mahallelimiz bu etkinliği senede 2 defa istiyor. Çünkü burada sosyal aktivite az. Çocuklar için de çok güzel zaman geçirme şansı oluyor' diye konuştu.