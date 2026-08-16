Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde suyun verimli kullanılmasını sağlamak ve üreticilerin sulama maliyetlerini azaltmak amacıyla sürdürdüğü Damla Sulama Borusu Desteği kapsamında Alaşehir'de 1.159 çiftçiye, 8 bin 125 dekar tarım alanında kullanılmak üzere toplam 2 milyon 543 bin 650 metre damla sulama borusu teslim etti. Başkan Besim Dutlulu'nun katılımıyla gerçekleşen desteğin toplam değeri 13 milyon 248 bin 25 TL olarak açıklandı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Alaşehir'de düzenlenen damla sulama borusu dağıtım programına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Sencer Solakoğlu, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Programda üreticilere teslim edilen damla sulama borularıyla su kaynaklarının daha verimli kullanılması ve sulama giderlerinin azaltılması hedefleniyor.

Damla sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasıyla hem su kaynaklarının korunmasına hem de üretimin daha düşük maliyetlerle sürdürülebilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

'BİZ ÇİFTÇİNİN, EMEKÇİNİN YANINDAYIZ'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, tarımsal desteklerin yalnızca mevcut sorunlara çözüm üretmekle sınırlı olmadığını, üreticinin yanında olduklarını göstermek açısından da önem taşıdığını belirtti.

2024 yılından itibaren Büyükşehir Belediyesi'nde tarımsal desteklere yönelik yeni bir anlayışın benimsendiğini ifade eden Dutlulu, çiftçi ve üretici olmadan ülkenin kalkınmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Su kaynaklarının giderek daha büyük önem kazandığına dikkat çeken Dutlulu, bu nedenle özellikle damla sulama borusu desteğine önem verdiklerini söyledi. Suyun bilinçli kullanılmasının artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğini belirten Dutlulu, 16 dönümün altındaki üreticileri desteklediklerini, Manisa genelinde ise 5 bin çiftçiye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Dutlulu, tarımsal destek kapsamında 68 milyon TL'lik bir ihale gerçekleştirildiğini ve Manisa genelinde 13 milyon metre damla sulama borusu dağıtılacağını belirterek, Büyükşehir Belediyesi olarak üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

'TÜRKİYE TARIMLA KALKINABİLİR'

Programda konuşan çiftçi ve tarım alanındaki çalışmalarıyla tanınan Sencer Solakoğlu da Türkiye'nin kalkınmasında tarımın kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Üreticinin fiyat ve pazarlama süreçlerinde söz sahibi olamadığını ifade eden Solakoğlu, tarımda planlama ve üreticinin ürününü ekmeden önce fiyatını ve pazarını öngörebileceği sistemlerin oluşturulması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin üzüm, fındık ve çam balı gibi birçok üründe önemli bir üretim potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Solakoğlu, buna rağmen üreticinin yeterli geliri elde edemediğine dikkat çekti. Tarımda plansızlığın önemli sorunlardan biri olduğunu belirten Solakoğlu, katma değerli üretimin ve doğru planlamanın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

'KALICI ÖNLEMLER LAZIM'

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise çiftçilerin artan maliyetler nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini belirterek, yerel yönetimlerin üreticilere yönelik desteklerinin önemine dikkat çekti.

Alaşehir Belediyesi olarak beton direk, fidan, mazot, gübre ile makine ve ekipman destekleri sunduklarını ifade eden Öküzcüoğlu, bu desteklerin yanında tarımda kalıcı çözümlere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Damla sulama borusu desteğinin Alaşehir açısından önemli bir katkı olduğunu belirten Öküzcüoğlu, Manisa genelinde dağıtılacak boruların önemli bir bölümünün Alaşehir'deki üreticilere ulaştırılmasından dolayı Başkan Besim Dutlulu'ya teşekkür etti.