Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki leylek yuvalarını bilimsel yöntemlerle haritalandırıp kayıt altına almak amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü iş birliğiyle 'Kocaeli Leylek Atlası Projesi'ni hayata geçirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, biyoçeşitliliği korumak ve ekolojik veri tabanı oluşturmak amacıyla örnek bir projeye imza atıyor.

Ormanya Doğa Koruma ve Araştırma Birimi koordinasyonunda yürütülen 'Kocaeli Leylek Atlası Projesi', halkın doğrudan katılımıyla Kocaeli'nin leylek envanterini çıkartacak.

Toplum katkılı bilimsel izleme modeliyle hayata geçirilen proje; leylek popülasyonunun dağılımı, üreme başarısı ve karşılaştıkları çevresel risklerin bütüncül bir şekilde takip edilmesini sağlayacak.

KOCAELİ'NİN LEYLEK ENVANTERİ OLUŞTURULACAK

Proje kapsamında Kocaeli'nin 12 ilçesi, kırsal mahalleleri ve köylerindeki leylek yuvaları mercek altına alınıyor. Cami kubbeleri, elektrik direkleri, ağaçlar ve yapılarda yer alan yuvaların hassas konumları Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) işlenecek. Saha verileri sayesinde yuvaların aktif ya da pasif durumları, yetişkin ve yavru sayıları, yuva platformlarının yapısal durumu ve habitat üzerindeki baskılar kayıt altına alınacak. Düzenli olarak güncellenecek olan 'Leylek Atlası Projesi', kentin biyolojik çeşitliliğinin izlenmesinde temel bilimsel altlık işlevi görecek.

3 ADIMDA SİZ DE VATANDAŞ BİLİMCİ OLABİLİRSİNİZ

Çalışmanın en dikkat çeken yönlerinden biri ise vatandaş katılımı olacak. Buna göre Kocaelililer, doğa gözlemcisi olarak projenin aktif bir parçası haline gelecek.

Vatandaşlardan, çevrelerindeki leylek yuvalarını gözlemleyerek yuvadaki yetişkin ve yavru sayılarını belirlemeleri, gözlem tarihi ile konum bilgisini ve mümkünse uzaktan çekilmiş bir fotoğrafı dijital platform üzerinden proje ekibine iletmeleri istenecek. Böylelikle kent genelinden toplanacak veriler, Kocaeli Leylek Atlası'nın oluşturulmasına doğrudan katkı sağlayacak.

BİLİMSEL VERİ NİTELİĞİ TAŞIYACAK

Doğrulanan her gözlem, yalnızca bir yuva kaydı değil, Kocaeli'nin doğal mirasının anlaşılması ve korunması için değerli bir bilimsel veri niteliği taşıyacak.

Proje özellikle çocukların ve gençlerin doğayı gözlemleme becerilerini geliştirmeyi, yakın çevrelerindeki yaban hayatını fark etmelerini ve doğa koruma çalışmalarına aktif katılım sağlamalarını amaçlıyor.

VATANDAŞLAR İÇİN İNTERAKTİF SİSTEM

Projenin vatandaşla buluşan interaktif ayağı www.kocaelileylekatlasi.com adresi üzerinden yürütülecek. Kent sakinleri çevrelerinde gördükleri yuvalara ilişkin fotoğraf, konum, gözlem tarihi, yetişkin ve yavru sayısı ile fark edilen riskleri sisteme aktarabilecek.

Uzmanlar tarafından incelenip doğrulanan bildirimler atlas veri tabanına dahil edilerek vatandaşların güncel envanterin oluşturulmasına doğrudan katkı sunması sağlanacak.

PROJE GELECEK PLANLAMALARINA YÖN VERECEK

Leylekler; sulak alanlar, tarım arazileri ve kırsal yerleşimler arasındaki ekolojik dengenin önemli gösterge türleri arasında yer alıyor. Yuvalama ve beslenme alanlarında yaşanan değişimler, kuraklık, habitat kaybı ve insan kaynaklı baskılar hakkında önemli veriler sunuyor. 'Kocaeli Leylek Atlası Projesi' ile elde edilecek bilimsel veriler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin doğa koruma, çevre eğitimi ve kentsel planlama çalışmalarına katkı sağlayacak, aynı zamanda çocuk ve gençlerde doğa bilincinin gelişmesini destekleyecek. Projeye ilişkin detaylı bilgiye www.kocaelileylekatlasi.com adresinden veya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü ile iletişime geçilerek ulaşılabilecek.