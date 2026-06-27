Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Bisiklet Kampüsü'nde, Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi'nin uzman eğitmenleri eşliğinde ortaokul öğrencilerine yönelik teorik ve uygulamalı bisiklet eğitimleri veriyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Başkent'te bisiklet kültürünü geliştirmek, sürdürülebilir ulaşım bilincini yaygınlaştırmak ve gençlere güvenli sürüş alışkanlığı kazandırmak amacıyla başlattığı eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Batıkent Çakırlar'da yer alan Bisiklet Kampüsü, Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi Başkanı Murat Görücü ve eğitmeni Yalçın Kemal Uslu eşliğinde öğrencilere verilen teorik ve uygulamalı güvenli bisiklet sürüş eğitimlerine ev sahipliği yapıyor. Eğitimlerle; hem çevre dostu, sağlıklı ve sürdürülebilir ulaşım modellerinin desteklenmesi hem de geleceğin sürücülerinin trafikte güvenli, bilinçli ve karşılıklı saygı esasına dayalı bir şekilde yer alması hedefleniyor.