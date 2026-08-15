Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından merkezdeki üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen 'İtfaiye' temalı ödüllü resim yarışmasında kazanan isimler belli oldu.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı koordinesinde itfaiyeyi tanıtmak, sanat alanına katkı sağlamak ve geleceğin ressamlarını desteklemek amacıyla gerçekleştirilen yarışmada eserler, jüri tarafından değerlendirildi.

Yapılan değerlendirme sonucunda; Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi öğrencisi Fatma Nur Tokmak 'Ateşe Karşı' eseriyle birinci, Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi öğrencisi Fadime Berru Akıncı 'Külün Altındaki Kıvılcım' eseriyle ikinci ve Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Selmin Nisa Atlan 'Alevlerin İçindeki Umut' eseriyle üçüncü oldu.

Yarışmada birinci olan öğrenciye 50 bin lira, ikinciye 30 bin lira, üçüncüye ise 20 bin lira ödül verilecek. Yarışmada mansiyon almaya hak kazanan eser sahipleri de ödüllendirilecek.

MANSİYON ALAN ESERLER DE BELLİ OLDU

Yarışmada jüri değerlendirmesi sonucunda mansiyona layık görülen eser sahipleri ise Ayşe Beyza Közoğlu, Fatma Timuçin, Fatma Zehra Uygun, Elmas Uslu, Selin Karaoğlan, Sümeyye Bozkurt ve Şaban Özkara oldu.

Yarışma kapsamında dereceye giren ve mansiyona layık görülen eserler, 'Yangından Korunma Haftası' kapsamında 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek ödül töreni ve sergide sanatseverlerle buluşacak.