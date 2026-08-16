Mersin Büyükşehir Belediyesi, Aydıncık ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Atatürk Mahallesi Batur Caddesi'nde yaklaşık 1500 metrelik sathi asfalt çalışması tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Bölgede yer alan TOKİ inşaatı sürecinde ağır tonajlı araçların yoğun kullanımı ve altyapı çalışmaları nedeniyle deforme olan yol, gerekli düzenlemelerin ardından yenilenerek daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Atatürk Mahallesi'nde yer alan Batur Caddesi; yalnızca yeni yerleşim alanlarına ulaşımı sağlamasıyla değil, aynı zamanda tarımsal üretim açısından da önemli bir güzergâh olma özelliği taşıyor.

Cadde boyunca uzanan sulama kanalı ve altyapısında bulunan sulama suyu hatları sayesinde bölgedeki üreticiler, örtü altı seralarının sulama ihtiyacını karşılıyor. Bu nedenle yol, hem mahalle sakinleri hem de üreticiler tarafından yoğun olarak kullanılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Aydıncık genelinde 2026 yılı asfalt programı kapsamında yaklaşık 40 kilometrelik asfalt çalışması yürütüyor. MESKİ ve diğer altyapı kurumlarıyla koordineli şekilde sürdürülen çalışmaların yaz dönemi içerisinde tamamlanması ve programın yüzde 100 oranında hayata geçirilmesi hedefleniyor.