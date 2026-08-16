Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen '4 Mevsim Kocaeli Ulusal Fotoğraf Yarışması', kentin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini fotoğraf sanatıyla buluşturacak. Yarışmaya katılmak isteyen fotoğrafseverler, eserlerini 8 Kasım tarihine kadar teslim edebilecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onayıyla, Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK) ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD) iş birliğinde '4 Mevsim Kocaeli Ulusal Fotoğraf Yarışması' düzenleniyor.

Heyecanla beklenen yarışma, kentin dört mevsime yayılan doğal güzelliklerini, kültürel mirasını ve kent yaşamını fotoğraf kareleriyle geleceğe taşımayı amaçlıyor.

YARIŞMANIN TEMASI: 'GÖZLERİNİZE İNANACAKSINIZ'

Bu yıl 'Gözlerinize İnanacaksınız' temasıyla gerçekleştirilen yarışmada katılımcılardan; Kocaeli'nin turizm potansiyelini, doğal güzelliklerini, kültürel değerlerini, insan hikâyelerini ve Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği hizmetleri özgün bakış açılarıyla fotoğraflamaları bekleniyor. Yarışma aynı zamanda kentin saklı kalmış güzelliklerini görünür kılarak Kocaeli'nin tanıtımına katkı sunmayı hedefliyor.

DÖRT FARKLI KATEGORİDE DÜZENLENİYOR

Yarışma bu yıl dört ana kategoride gerçekleştiriliyor. 'Kocaeli'de Turizm ve Kültürel Yaşam', 'Büyükşehir Kocaeli', 'Havadan Kocaeli' ve 'Su Altı Kocaeli' kategorilerinde çekilecek fotoğraflar jüri tarafından değerlendirilecek. Yarışma, katılımcılara Kocaeli'ni farklı bakış açılarıyla keşfetme ve kentin görsel hafızasına katkı sunma fırsatı sunuyor.

KOCAELİ'NİN EN GÜZEL KARELERİ ÖDÜLLENDİRİLECEK

Yarışmada her kategorinin birincisine 50 bin TL, ikincisine 30 bin TL, üçüncüsüne ise 20 bin TL ödül verilecek. Kategori ödüllerinin yanı sıra 'Kartpostal Kocaeli Özel Ödülünü' kazanan eser 15 bin TL ile ödüllendirilecek. Sergilemeye değer bulunan eserlerin sahiplerine ise 3 bin 500 TL ödül verilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 8 KASIM

Yarışmaya başvurular, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun online sistemi üzerinden dijital olarak gerçekleştiriliyor. Fotoğraf tutkunları eserlerini 8 Kasım tarihine kadar teslim edebilecek. Seçici kurul değerlendirmesi 18 Kasım'da gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 23 Kasım'da açıklanacak.