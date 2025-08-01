KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Gölcük Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen “Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları”nın üçüncüsü 3 Ağustos Pazar günü yapılacak.

'Körfezin iki yakası bir araya geliyor' sloganıyla iki yıldır büyük katılımla gerçekleştirilen etkinlikte 11-65+ yaş aralığında toplam 32 kategoride sporcular yarışacak. Yüzme tutkunları sıcak havanın tadını körfezin iki yakası arasında yüzerek çıkaracak.

SAĞLIKLI YAŞAMA DAVET

Gölcük Değirmendere Çınarlık Meydanı’ndan başlayacak yarış, Derince sahilinde tamamlanacak. Saat 10.00’da gerçekleştirilecek yarışma ile körfezin her iki yakası sporcuların heyecanlı yarışına sahne olacak. Hem yüzme tutkunları hem de sporseverleri bir araya getirecek olan etkinlik, körfezin eşsiz manzarasında izlenebilecek. 2.600 metre mesafesi olan yarışma, sporu ve sağlıklı yaşamı da teşvik ediyor.