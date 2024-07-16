Kocaeli'de Gölcük Belediyesi yaz spor etkinlikleri; Kum Futbolu Turnuvası’nın ardından Plaj Voleybolu Turnuvası ile devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Spor Kenti Gölcük'te her yıl büyük ilgiyle gerçekleşen Plaj Voleybolu Turnuvası, bu yıl da 19-20-21 Temmuz tarihleri arasında üç gün boyunca çekişmeli maçlara sahne olacak. Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi Uğur Mumcu parkı karşısındaki spor tesislerinde düzenlenecek turnuvaya katılan takımlar, kum üzerinde yetenekleri konuşturacak.

Turnuvaya hemşehrilerini davet eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Plaj Yaz spor etkinliklerimiz ile başta gençlerimiz olmak üzere, spora gönül veren tüm vatandaşlarımızın tatillerini dolu dolu bir şekilde geçirmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Etkinlikler kapsamında yarın başlayacak olan plaj voleybolu turnuvamıza tüm gençlerimizi ve sporseverleri bekliyoruz” dedi.