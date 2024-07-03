Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, LGS’de tam puan alarak 1. olan Gölcüklü 3 öğrenci ile bir araya gelerek öğrencileri tebrik etti.KOCAELİ (İGFA) - Gölcüklü öğrenciler, Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) damga vurdu. LGS’de tüm soruları doğru cevaplayan Gölcüklü 3 öğrenci, 500 tam puan alarak 1. oldular.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de LGS’de 1. olan Gölcüklü 3 öğrenci ile Değirmendere Çınarlık Kafe’de bir araya geldi. Başkan Sezer’in ev sahipliği yaptığı birlikteliğe; İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, sınavda 1. olan; Gölcük Nazif Tokgöz Başarı Koleji öğrencileri Ege Çalı ve Sabri Kerem Topuçar, Değirmendere Atatürk Ortaokulu öğrencisi Ali Ilgaz Kuşkonar, öğrencilerin aileleri, okul müdürleri katıldı.

ÖĞRENCİLER HEDEFLERİNİ BAŞKAN SEZER’E ANLATTI

Birliktelikte Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilçeyi gururlandıran başarılarından dolayı öğrencileri tebrik ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi. Öğrencilerle sohbet ederek hedefleri konusunda bilgiler alan Başkan Sezer, başarılı öğrencilerin yetişmelerinde büyük emekleri olan ailelerini ve öğretmenlerini de tebrik etti.