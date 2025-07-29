Gölcük Belediyesi’nin destekleri ve Gölcük Köyleri Derneği´nin organizasyonuyla bu yıl 6’sı düzenlenen Köyler Arası Futbol Turnuvası’nda şampiyon Mahmuriye oldu.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi’nin destekleri ve Gölcük Köyleri Derneği´nin organizasyonuyla bu yıl 6.sı düzenlenen Köyler Arası Futbol Turnuvası´nda şampiyonluk kupası sahibini buldu.

Kavaklı Stadı’nda çekişmeli mücadelelerle sahne olan turnuvanın finalinde Mamuriye ile Mesruriye karşılaştı. Kocaeli Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Kemal Yavuz, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar’ın da takip ettiği müsabakadan 2-1’lık skorla galibiyetle ayrılan Mamuriye, şampiyonluk kupasın sahibi oldu.

PROFOSYONEL LİGLERİ ARATMAYAN TARAFTAR

Kavaklı Stadı’nda oynanan müsabaka öncesine iki köyün taraftarları tribünleri tamamen doldurdu. Tribünde ve kamp sandalyeleri ile gelerek sahanın etrafında oturan binlerce kişinin takip ettiği maç boyunca taraftarlar iki takıma da desteklerini bir an olsun bırakmadılar. Meşalelerle görsel şovlar yapan taraftarlar, şampiyonluğu ise takımları ile birlikte kutladılar.

ŞAMPİYONLUK COŞKUSUNU SAHADA KUTLADILAR

Turnuvanın her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçeye renk kattığını söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Şampiyon Mamuriye Spor ile finalist Mesruriye Spor, turnuvaya katılan ve centilmence mücadele eden tüm takımları, Gölcük Köyleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail Acar ve yönetimini; turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenleri, tribünleri dolduran ve coşkulu tezahüratlarıyla turnuvaya büyük renk katan ve şenlik havasında geçmesini sağlayan taraftarları tebrik ediyorum” dedi.

Turnuvada; İrşadiye, Ayvazpınar, Nüzhetiye, Yeni Ferhadiye, Siretiye, Şevketiye, Ümmiye, Örcün, Sofular, Selimiye, Lütfiye, Hamidiye, Mesruriye, Eski Ferhadiye, Hasaneyn, İcadiye, Mamuriye ve Saraylı köyleri mücadele etti. Her yıl olduğu gibi yoğun ilgi ile tamamlanan turnuvada, kıyasıya rekabetin yanı sıra birlik ve beraberlik duyguları da sporun birleştirici gücü ile yeşil sahaya yansıtıldı.