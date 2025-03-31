Gölcük’te düzenlenen Kent Bayramlaşması toplumun her kesiminden temsilciler vatandaşların geniş katılımı ile gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 7’den 70’e herkes Ramazan Bayramı’nın birinci gününde kent bayramlaşmasında kucaklaştı.

Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı’nda gerçekleşen kent bayramlaşmasına; Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin Gölcük Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Fatih Bayram, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yönetimleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Gölcük Kent Konseyi tarafından düzenlenen bayramlaşma töreninde 7’den 70’e herkesin bayramını tek tek kutlayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara ulaşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim” dedi.

BAŞKAN SEZER, ŞEHİTLERİ UNUTMADI

Ramazan Bayramı kapsamında Gölcük Kaymakam Gültekin, Gölcük Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut ile birlikte; Şehitler Mezarlığı’nda yer alan şehitliği ziyaret etti. Başkan Sezer ve beraberindekileri, Gölcük’ün kahraman şehitlerini, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla andılar. Kaymakam Gültekin, Garnizon Komutanı Korkut ve Başkan Sezer daha sonra şehit ve gazi aileleri ile huzur evi sakinleri, Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gölcük Jandarma Komutanlığı'nda görevli personeli ziyaret ederek bayramlarını tebrik ettiler.