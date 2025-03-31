“KO-MEK Vefası Projesi” ile gönüllere dokunan KO-MEK kursiyerleri, el emeği göz nuruyla hazırladıkları bez bebekleri hastanede tedavi gören çocuklara hediye ettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kalplere dokunan sosyal sorumluluk projelerinden “KO-MEK Vefası” bayram öncesi çocukları sevindirdi. KO-MEK’te el sanatları nakış branşında eğitim alan kursiyerler, bez bebek ve dolgu oyuncak karakterlerini hastanede tedavi gören çocuklara hediye etti.

HEDİYELER ÇOCUKLARA MORAL KAYNAĞI OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursu kursiyerleri, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara moral vermek amacıyla anlamlı bir sürpriz gerçekleştirdi. İlimtepe KO-MEK kurs merkezinde el sanatları nakış branşında eğitim alan kursiyerler, bayram öncesinde 60 adet el yapımı bez bebek ve dolgu oyuncak karakteri hastanede tedavi gören çocuklara götürdü. Bu hediyeler, tedavi gören çocuklara dağıtılarak onlara moral kaynağı oldu. Bu güzel jest, hem çocukları sevindirdi hem de kursiyerlerin el emeğiyle hazırladıkları eserlerin değerini bir kez daha ortaya koydu.

ÇOCUKLAR VE AİLELER ÇOK SEVİNDİ

Bayram öncesinde hastane çocuk bölümünde tedavi gören çocuklara sürpriz yaparak onları sevindiren KO-MEK kursiyerleri, aynı zamanda yatarak tedavi gören çocukların ailelerine de moral verdi. Sürpriz karşısında büyük bir mutluluk yaşayan çocuklar, bir an olsun psikolojik olarak rahatlama fırsatı buldukları için KO-MEK’e teşekkürlerini iletti.

ÇALIŞANLARIN DA ÇOCUKLARI UNUTULMADI

Ayrıca hastanede görevli sağlık çalışanlarının hastane kreşinde kalan çocuklarını da unutmayan İlimtepe KO-MEK kursiyerleri, burada kalan çocuklara da hediyeler vererek onları sevindirdi. Bayram dolayısıyla nöbette olacak olan sağlık çalışanlarının çocukları da böylece erken bayram hediyesine kavuştu.

KO-MEK YENİ KURSİYERLERİNİ BEKLİYOR

12 ilçede bulunan 44 kurs merkezinde 387 farklı branşta binlerce kursiyere eğitim veren KO-MEK, yeni kursiyerlerini bekliyor. Vatandaşlar www.komek.org adresinden kolayca başvuru yapıp, eğitimlerden ücretiz olarak faydalanabiliyor.