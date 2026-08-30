ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail hükümetine yönelik eleştirilerde bulunularak, Başbakan Binyamin Netanyahu ve kabinesinin Gazze'de işlenen saldırılar nedeniyle ağır bir sorumluluk taşıdığı savunuldu.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'de soykırım işlediği ve bunun İsrail halkı açısından tarihi bir utanç oluşturduğu ifade edilirken, Netanyahu hükümetinin bölgesel ve küresel istikrarsızlığın başlıca sorumlusu olduğu belirtildi. Açıklamada, uluslararası toplumun İsrail'in iddialarına artık itibar etmediği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail kurumlarının yürüttüğü propaganda çabalarının da sonuç vermediğini belirtti.

'TÜRKİYE GERÇEKLERİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEK'

Açıklamada, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Netanyahu döneminde işlenen suçların karşısında 'dürüst ve kararlı' bir duruş sergilediği vurgulanarak, bu tutumun süreceği ifade edildi.