Gölcük Belediyesi geleneksel sanatları yaşatma hedefiyle Yalı Evleri’nde “Kat-ı Sanatı Çalıştayı” düzenledi.KOCAELİ (İGFA) - Kültür-sanat kenti Gölcük, geleneksel sanatları yaşatma amacıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Gölcük Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Yalı Evleri’nde Kat-ı Sanatı Çalıştayı düzenlendi. Gölcük Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (GÖLMEK) Kat'ı Sanatı eğitmeni, aynı zamanda da Kültür Bakanlığı sanatçısı olan Feyza Sıvacı tarafından, Yalı Evleri Sergi Salonu’nda düzenlenen, Kat'ı Sanatı Çalıştayı'na Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve geleneksel sanat tutkunları katıldı.

OSMANLI DÖNEMİNDE KAPILARI SÜSLEYEN LEVHA

Çalıştayda Başkan Sezer ve katılımcılar, “Ya Fettah Kapı Levhası” yapımı konusunda eğitmen Feyza Sıvacı’dan bilgiler alarak uygulama yapma fırsatı buldular. Eğitmen Sıvacı, Allah’ın 99 ismi şerifinden biri olan Ya Fettah’ın kapı levhası olarak Osmanlı döneminde kapılarda bulundurulduğunu söyledi. Eğitimin ardından katılımcılar birbirinden güzel Ya Fettah Kapısı örnekleri ortaya çıkardılar.

Eğitimin geleneksel sanatları yaşatma anlamında önemine değinen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Ecdat mirası olan geleneksel sanatlarımızın yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması adına kıymetli katkılar sağlayan hocamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.