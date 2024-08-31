Gölcük’te 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümü, düzenlenen törende coşku ile kutlandı.KOCAELİ (İGFA) - Kurtuluş Savaşı’nı zaferle taçlandıran, Anadolu’nun ebedi Türk yurdu olarak bir kez daha tescillediği, kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi’nin 10. yıl dönümü, Gölcük’te tören ve fener alayı eşliğinde coşku ile kutlandı. Anıtpark’ta düzenlenen tören, Kaymakamlık, Donanma ve Gölcük Belediyesi çelenklerinin Atatürk Anıtı’na sunulmasıyla başladı. Donanma Bandosu eşliğinde Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından “Çelenk Sunma Töreni” sona erdi.

TÖRENE GENİŞ KATILIM SAĞLANDI

Törene; Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sümeyye Turan Çelik, askeri erkan, siyasi parti ilçe başkanları ve yönetimleri, STK ve Dernek Başkanları ile vatandaşlar katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN 30 AĞUSTOS MESAJI OKUNDU

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı daha sonrasında Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde düzenlenen tören ile devam etti. Tören Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in katılımcıları selamlaması ile başladı. İlçe protokolünün yerlerini almasını ardından tören 1 dakikalık saygı duruşu ve Donanma Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

ÖĞRENCİLER ŞİİR OKUDU

Tören daha sonrasında günün anlam ve önemini anlatan şiirlerin okunarak, Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşmaların yapılması ile davam etti. Konuşmaların ardından tören Gölcük Belediyesi Halk Oyunları ekibi yöresel halk oyunlarını sergilemesiyle devam etti. Tören; Donanma Komutanlığı Tören Bölüğü, Gaziler, Gölcük Belediyesi, Gölcük Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve GESOTİM araçları ve Donanma Komutanlığı Askeri bandonun geçit töreni ile sona erdi.

FENER ALAYI 30 AĞUSTOS COŞKUSU İLE GÖLCÜK’Ü AYDINLATTI

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Kavaklı’da bulunan Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı önünden Anıtpark’a doğru fener alayı yürüyüşü düzenlendi. İzcilerin ellerindeki fenerler ve meşaleleri ile Gölcük caddelerini aydınlattığı yürüyüş, marşlar eşliğinde Anıtpark’a ulaştı. Burada katılan tüm vatandaşlara teşekkür eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Milletimizin bağımsızlık inancını, hür yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiği kutlu zaferimizin, 102.yıl dönümünü birlik ve beraberlik içinde kutlamanın büyük mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

TÜRK MİLLETİNİN BAĞIMSIZLIĞININ TÜM DÜNYA’YA İSPATI

Başkan Sezer, “Milletimizin makûs kaderini değiştiren Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferleri ile Türk Milleti, hiçbir şekilde vatanın bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde sonsuza kadar, hür ve onurlu bir şekilde yaşayacağını, bütün dünyaya ispat etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve bütün hemşehrilerimin, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum” diye konuştu.