Girne-Mersin Taşucu seferini yapan bir katamaranın Girne açıklarında alabora olarak battığı, gemide bulunan yolcuların ise kurtarma ekipleri tarafından tahliye edilmeye çalışıldığı bildirildi.
KKTC (İGFA) - Özgür Gazete Kıbrıs'ın haberine göre, Girne Limanı'ndan çıkış yaptıktan kısa süre sonra yaklaşık 2-3 kilometre açıkta alabora olan Filo Jet'e ait Express Yolcu Gemisi üzerindeki yolcuların kurtarılmayı beklediği aktarıldı.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Gemide 258 yolcu ve 8 mürettebat bulunduğu, olayın ardından Sahil Güvenlik botları, sivil tekneler ve özel şirketlere ait gemilerin kurtarma çalışmalarına katıldığı belirtildi.
Sahilde ise ambulansların hazır bekletildiği öğrenilirken, bölgede arama ve kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği, yetkililerin yolcuların güvenli şekilde tahliyesi için yoğun çaba sarf ettiği kaydedildi.
DENİZDE CAN PAZARI: KURTARILMAYI BEKLEYEN YÜZLERCE YOLCU, TERS DÖNEN GEMİNİN ÜZERİNDE BEKLİYOR!— Özgür Gazete Kıbrıs (@CyprusNewspaper) August 30, 2026
Girne Limanı'ndan çıkış yaptıktan kısa süre sonra 2-3 km açıkta alabora olan 279 kişinin bulunduğu Filo Jet'e ait Express Yolcu Gemisi'ndeki yolcular ters dönen geminin üzerinde: pic.twitter.com/Z19sNxhW90
Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.