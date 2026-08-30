Girne-Mersin Taşucu seferini yapan bir katamaranın Girne açıklarında alabora olarak battığı, gemide bulunan yolcuların ise kurtarma ekipleri tarafından tahliye edilmeye çalışıldığı bildirildi.

KKTC (İGFA) - Özgür Gazete Kıbrıs'ın haberine göre, Girne Limanı'ndan çıkış yaptıktan kısa süre sonra yaklaşık 2-3 kilometre açıkta alabora olan Filo Jet'e ait Express Yolcu Gemisi üzerindeki yolcuların kurtarılmayı beklediği aktarıldı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Gemide 258 yolcu ve 8 mürettebat bulunduğu, olayın ardından Sahil Güvenlik botları, sivil tekneler ve özel şirketlere ait gemilerin kurtarma çalışmalarına katıldığı belirtildi.

Sahilde ise ambulansların hazır bekletildiği öğrenilirken, bölgede arama ve kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği, yetkililerin yolcuların güvenli şekilde tahliyesi için yoğun çaba sarf ettiği kaydedildi.

DENİZDE CAN PAZARI: KURTARILMAYI BEKLEYEN YÜZLERCE YOLCU, TERS DÖNEN GEMİNİN ÜZERİNDE BEKLİYOR!



Girne Limanı'ndan çıkış yaptıktan kısa süre sonra 2-3 km açıkta alabora olan 279 kişinin bulunduğu Filo Jet'e ait Express Yolcu Gemisi'ndeki yolcular ters dönen geminin üzerinde: pic.twitter.com/Z19sNxhW90 — Özgür Gazete Kıbrıs (@CyprusNewspaper) August 30, 2026

Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.