Girne Koleji, Bursa’daki yeni modern kampüsüyle eğitimde çıtayı yükseltiyor. Girne Amerikan Üniversitesi’nin global vizyonuyla şekillenen kolej, 2025-2026 eğitim yılında anaokulundan liseye uzanan yenilikçi eğitim modeliyle öğrencilerini dünya vatandaşı olarak yetiştirmeye hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - Girne Amerikan Üniversitesi çatısı altında faaliyet gösteren Girne Koleji, Bursa’daki mevcut kampüsünü modern, teknolojik ve eğitim vizyonunu daha güçlü yansıtan yeni yerleşkesine taşıyarak gelişimini sürdürüyor. Yeni kampüs, öğrencilere çağın gereklerine uygun, ilham veren bir öğrenme ortamı sunarken; dünya vatandaşı bireyler yetiştirme hedefini daha da ileriye taşıyor.

Girne Amerikan Üniversitesinin global vizyonundan ilham alan, başarı odaklı ve yenilikçi eğitim modeli; 2025-2026 eğitim öğretim yılında anaokulundan liseye kadar güçlü bir sistemle öğrencilerle buluşacak.

BURSA KAMPÜSÜ LANSMANI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Girne Koleji Bursa Kampüsü’nün lansman törenine; TÖDER Başkan Yardımcısı ve Girne Koleji Kurul Başkanı Ümit Kalko, Bursa Kampüsü Kurucusu Celal Akbaş, Girne Koleji CEO’su Dilek Cambazoğlu, yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

Lansmanda konuşan Ümit Kalko, yeni eğitim öğretim yılına modern, donanımlı bir kampüste, yepyeni bir vizyonla başlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, 2025’in dünyasında yalnızca bilgiyi öğrenen değil, dünyayı okuyabilen nesillere ihtiyaç olduğunu söyledi. Kalko, "Eğitim programlarını çocuklara vizyon kazandıracak içeriklerle zenginleştiriyor ve onlara “Dünyanın kapıları sana açık” diyoruz” ifadelerini kullandı.

CEO Dilek Cambazoğlu ise, Girne Koleji olarak, öğrencileri sadece akademik değil, aynı zamanda kültürel ve entelektüel açıdan da donatarak global bireyler olarak yetiştirmeye kararlı olduklarını vurguladı. GAÜ’nün 35 yıllık deneyimiyle şekillenen güçlü yapının Bursa Kampüsü için büyük bir ayrıcalık sunduğunu belirten Cambazoğlu, "Girne Kolejinde, dünyanın kapıları her çocuğa açık” dedi.

“Eğitim bizim için bir meslekten öte bir yaşam biçimi" diyen Bursa Kampüsü Kurucusu Celal Akbaş ise konuşmasında, Girne Koleji’nde her gün çocuklarla birlikte geleceği inşa etmenin heyecanını yaşadıkalrını söyledi.

Girne Koleji; anaokulundan lise mezuniyetine kadar çoklu dil becerileri, bilimsel düşünme yapısı ve evrensel değerlerle donanmış bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor. Bu vizyonun temelini, GAÜ’nün Eğitim Fakülesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Sürekli Eğitim Merkezi ile kurulan organik iş birliği oluşturuyor. “Dünyanın Kapıları Sana Açık” sloganıyla yola çıkan Girne Koleji, sadece Türkiye’de değil; orta vadede Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu’da, uzun vadede ise küresel ölçekte eğitim yatırımlarıyla büyümeyi sürdürüyor. Hedef, kolej-üniversite iş birliğini temsil eden en prestijli modeli inşa etmek.