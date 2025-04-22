İzmit Belediyesi, Çınar Çocuk Evleri projesine bir yenisini ekledi. Erenler Mahallesi’nde bulunan İsmail Hakkı Toker Çınar Çocuk Evi, düzenlenen törenle resmi olarak açıldıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi'nin çocuklara güvenli, çağdaş ve nitelikli bir eğitim ortamı sunmak amacıyla hayata geçirdiği Çınar Çocuk Evleri ailesi büyümeye devam ediyor.

Erenler Mahallesi’nde ikinci dönem itibariyle eğitim-öğretim hayatına başlayan Erenler İsmail Hakkı Toker Çınar Çocuk Evi, bugün düzenlenen coşkulu bir törenle resmi olarak açıldı.

Açılışa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP milletvekilleri, bağışçı İsmail Hakkı Toker, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Hürriyet, törende yaptığı konuşmada, “Çocuklarımızın adil, nitelikli ve güvenli bir eğitim alması için kararlı adımlar atmaya devam ediyoruz. Çınar Çocuk Evleri, sadece çocuklar için değil, aileler için de güven merkezi. İzmit’i, evlatlarımızın kahkahaları ve kadınların emekleriyle büyütmeye devam edeceğiz” dedi. Başkan Hürriyet, kadınların kamusal alandaki varlığına yönelik saldırılara karşı eşitlik ve adaletten vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

Adını taşıyan kreşin bağışçısı İsmail Hakkı Toker’e teşekkür eden Başkan Hürriyet, “Emeğiyle, alın teriyle bu kente kalıcı bir iyilik bırakan Toker’in adı, çocuklarımız için kurduğumuz bu yuvada yaşayacak” diye konuştu.

Hatırlanacağı gibi Şubat ayında eğitim faaliyetlerine başlayan merkezde, 4-5 yaş grubundan 27 öğrenci, uzman öğretmenler eşliğinde öğrenim görüyor. Reggio Emilia yaklaşımından ilham alan ve MEB müfredatıyla uyumlu eğitim sistemi, çocukların özgüven, sorgulama ve keşfetme becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Yeni merkezlerin Tepeköy, Gündoğdu ve Yenişehir mahallelerinde açılması planlanıyor.