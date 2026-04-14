İZMİR (İGFA) -Uluslararası Giritliler ve Mübadiller Federasyonu Genel Başkanı Zafer Yusuf Güzelkasap, federasyon merkezinde önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Abdullah Uluyurt'u ağırladıklarını belirten Güzelkasap, Uluyurt'un özellikle Rumeli ve Avrupa'daki Türk topluluklarına yönelik çalışmalarıyla takdir topladığını ifade etti.

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Güzelkasap, Türk dünyasına gönül veren isimleri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, görüşmede güncel gelişmelerin yanı sıra geçmişten bugüne gönül coğrafyalarına ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapıldığını aktardı. Uluyurt'un saha tecrübeleri ve gözlemlerinin bölgenin tarihsel sürecine ışık tuttuğunu kaydeden Güzelkasap, bu birikimin geleceğe yönelik önemli analiz ve öneriler sunduğunu vurguladı.

Ziyaret kapsamında Uluyurt, Balkan coğrafyasını ele aldığı Türkçe Söz - Yaşa ve Yaşat adlı kitabını imzalayarak Güzelkasap'a hediye ederken Uluyurt ise, federasyonun çalışmalarını takdir ettiğini belirterek başarılarının devamını diledi.