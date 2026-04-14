Konya Pazarcılar Odası Başkanı Cengiz Yılmaz, Meram'daki etkinliğin yalnızca yöresel ürün satışı için planlandığını, konser ve müzik organizasyonlarına izin verilmediğini açıkladı.

KONYA (İGFA) - Konya Pazarcılar Odası Başkanı Cengiz Yılmaz, Meram Melikşah Semt Pazarı'nda düzenlenmesi planlanan etkinliğe ilişkin kamuoyunda oluşan tartışmalar üzerine açıklama yaptı.

Konya Pazarcılar Esnaf Odası tarafından Meram Belediyesi'ne yapılan başvuru doğrultusunda, 9-12 Nisan tarihleri arasında pazar alanının yalnızca 'yöresel ürünler satış alanı' olarak kullanılmasına izin verildiğini belirten Yılmaz, bu iznin kapsamının net olduğunu vurguladı. Yılmaz, söz konusu organizasyonun geçmiş yıllarda olduğu gibi sadece yöresel ürün satışını kapsadığını, konser, canlı müzik veya benzeri etkinliklerin izin kapsamında bulunmadığını ifade etti.

Ancak organizasyonu üstlenen firmanın etkinliği 'Hamsi Festivali' adı altında genişleterek konser ve toplu etkinlikler yapılacakmış gibi tanıttığını belirten Yılmaz, yapılan uyarılara rağmen firmanın bu duyurulara devam ettiğini söyledi. Melikşah Semt Pazarı'nın yoğun yerleşim alanında bulunduğuna dikkat çeken Yılmaz, bu tür etkinliklerin çevre sakinleri açısından gürültü ve rahatsızlık oluşturacağını, alanın konser düzenlemeye uygun olmadığını kaydetti.

Ayrıca söz konusu etkinlikler için gerekli yasal başvuruların da yapılmadığını ifade eden Yılmaz, 'Bu organizasyonda herhangi bir konser yoktu ki iptali söz konusu olsun' dedi. Yılmaz, yaşanan sürecin uyarıları dikkate almayan organizasyon firması kaynaklı olduğunu belirterek kamuoyunu bilgilendirdi.