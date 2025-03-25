Türk Telekom Ventures’ın girişim hızlandırma programı PİLOT’un 13. dönem başvuruları devam ediyorİSTANBUL (İGFA) - Türk Telekom’un girişim sermayesi şirketi Türk Telekom Ventures’ın girişim hızlandırma programı PİLOT’un yeni dönem başvuruları devam ediyor.

Türk Telekom Ventures PİLOT ile girişimler ofis alanı, teknolojik altyapı, iletişim desteği ile alanında uzman kişilerden mentorluk ve eğitim gibi kapsamlı imkanlardan faydalanacak.

Programa kabul edilecek girişimler ayrıca Türk Telekom ile iş birliği fırsatlarını değerlendirme ve Türk Telekom’un geniş yatırımcı ağına erişme fırsatı bulacak.

Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, girişimlere yatırım, mentorluk ve küresel ölçekli iş birliği fırsatları sunarak onların büyümelerine destek olduklarını belirterek, "En önemli motivasyonumuz girişimlerin küresel ölçekte rekabet edebilecek seviyeye ulaşmasını sağlamak. PİLOT girişim hızlandırma programını başarıyla tamamlayan girişimler, Türk Telekom Ventures tarafından yatırım ve nakit desteğinin yanı sıra girişimlere özel olarak tasarladığımız tamamlayıcı yurt dışı programına katılmaya hak kazanacak” dedi.

Bugüne kadar PİLOT programı ile 12 dönemde 121 girişime toplamda 70 milyon TL nakit desteği sağlandığı ve bu girişimlerden 66’sı toplam 51 milyon doları aşan yatırım alarak girişimlerini büyütme imkânı yakaladığı öğrenildi.

Türk Telekom Ventures PİLOT’un 13. dönemi için başvurular Türk Telekom Ventures PİLOT’un web sitesi üzerinden 'ttventures.com.tr' yapılabiliyor.