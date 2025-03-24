TCG Beykoz korvetinden yapılan atışla, LEVENT bir testten daha başarıyla geçti.ANKARA (İGFA) - ROKETSAN tarafından geliştirilen Mavi Vatan'da yakın hava savunmasının etkin imha gücü olacak LEVENT, bir test atışından daha başarıyla geçti.

Paylaşımın, "Gücümüz tarihimizden, ilhamımız cesur LEVENT’lerden" başlığıyla ROKETSAN'ın sosyal medya hesabından yapıldı.

Gücümüz tarihimizden, ilhamımız cesur LEVENT’lerden! ⚓????Mavi Vatan’da yakın hava savunmamızın etkin imha gücü olacak #LEVENT’in bir test atışı daha başarıyla tamamlandı. ????Su üstü platformlarımızın gücüne güç katacak teknolojiler geliştirmeye hız kesmeden devam ediyoruz.… pic.twitter.com/mkhv0lpf8t— ROKETSAN (@roketsan) March 24, 2025

TCG Beykoz korvetinden yapılan atışla LEVENT, başarılı bir testi daha geride bıraktı.

ROKETSAN, paylaşımında, su üstü platformların gücüne güç katacak teknolojiler geliştirmeye hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.