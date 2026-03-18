Makine ve Kimya Endüstrisi, 18 Mart dolayısıyla yaptığı paylaşımda 57. Alay'ın destansı mücadelesini anarak 'Çanakkale Geçilmez' ruhunun bugün de ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi kapsamında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, 57. Piyade Alayı'nın Trablusgarp'tan Balkanlar'a uzanan zorlu mücadelesine ve Çanakkale'de yazdığı destana yer verildi.

Alay'ın Komanova, Kırçova ve Manastır cephelerinde yaşadığı kayıplara rağmen geri çekilmediği vurgulanırken, Çanakkale'de düşmana karşı verilen kritik mücadelede 'dur' diyen birliklerden biri olduğu ifade edildi. Paylaşımda, 628 şehit veren alayın fedakârlığına dikkat çekilerek, 'Çanakkale Geçilmez' sözünün bu kahramanlıkla tarihe kazındığı belirtildi.

MKE, söz konusu paylaşımında 57. Alay'ın aziz hatırasına saygı vurgusu yaparak, bu ruhun günümüzde de ilham kaynağı olmaya devam ettiğini kaydetti.

Ayrıca 'PMT-76-57A' ifadesiyle, geçmişten alınan mirasın bugünün savunma anlayışına taşındığı mesajı verildi.

57. ALAY'IN AZİZ RUHUNA SAYGIYLA



Zorluydu 57. Piyade Alayı'nın hikâyesi.

Önce Trablus'u gördü; 'yenildin' dediler, Akka'ya döndü.



Oradan Balkan'a gönderdiler: Komanova, Kırçova, Manastır:

Gidiyordu elden vatan. Kayıp üstüne kayıp: Çanakkale'ye geldi, çattı düşman. Dur: