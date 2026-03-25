Danimarkalı şirket, Melbourne'e yapılan Kraliyet Devlet Ziyareti sırasında Avustralyalı derin teknoloji (deeptech) yıldızı ile iş birliğini büyütüyor.

ACCESS Newswire / AALBORG, DANİMARKA VE MELBOURNE, AVUSTRALYA (İGFA) - Kuzey Jutland teknoloji şirketi NanoNord, Kraliyet Çifti'nin Avustralya'ya gerçekleştirdiği devlet ziyareti kapsamında, Avustralyalı derin teknoloji öncüsü ElectraLith'ten değeri 160 bin ile 240 bin AUD (Avustralya Doları) arasında olan ek ölçüm ekipmanı siparişi aldı. Bu sipariş, yeşil dönüşümde Danimarka ölçüm teknolojisinin artan uluslararası potansiyelinin altını çiziyor.

NanoNord, devlet ziyareti sırasındaki iş heyetinin bir parçasıydı ve Avustralya'daki hem mevcut hem de yeni müşterileriyle iş ilişkilerini güçlendirme fırsatını yakaladı. Danimarka Kraliyet Ailesi'nin NanoNord ile ilk yakınlaşması bu değil; şirket başlangıçta o zamanlar genç olan Veliaht Prens Frederik tarafından resmen açılmıştı.

DANİMARKA TEKNOLOJİSİ LİTYUMU GERÇEK ZAMANLI ÖLÇÜLEBİLİYOR

NanoNord'un amiral gemisi teknolojisi olan Tveskaeg, lityum ve diğer bir dizi elementin hassas ve gerçek zamanlı ölçümünü sağlayan MR (Magnetic Resonance - Manyetik Rezonans) tabanlı bir ölçüm cihazıdır. Teknoloji kablosuzdur, kimyasal veya tek kullanımlık malzeme gerektirmez, minimum kalibrasyon ve bakım ihtiyacı duyar; bu da onu sağlam, çevreci ve operasyonel olarak güvenilir kılar.

ElectraLith, Tveskaeg cihazlarını lityum çıkarımı için geliştirdikleri çığır açan DLE-R teknolojisinin merkezi bir parçası olarak kullanmaktadır. DLE (Direct Lithium Extraction - Doğrudan Lityum Çıkarımı), yeşil dönüşüme güç veren bataryalardaki kritik bir metal olan lityumun çıkarılması için yeni ve çok daha sürdürülebilir bir yöntemdir. ElectraLith teknolojisini küresel olarak yaygınlaştırdıkça, önümüzdeki yıllarda bu iş birliğinin tam potansiyelinin 10 milyon DKK'ya (Danimarka Kronu) ulaşması bekleniyor.

İki şirket, Melbourne'de düzenlenen Danimarka Sanayi resepsiyonu 'İş, Spor ve Danimarka Dinamiti Adına Bir Akşam' etkinliğinde bir araya geldi ve resmi iş heyetinin sona ermesinin ardından ElectraLith'in merkezindeki toplantıda bağlarını daha da güçlendirdi.

DÜNYANIN ÖBÜR UCUNDA MUTLU MÜŞTERİ

ElectraLith CEO'su Charlie McGill, 'Tveskaeg, DLE-R sistemimizin vazgeçilmez bir parçasıdır ve Martin ile NanoNord ekibiyle olan ortaklığımızdan büyük memnuniyet duyuyoruz. Her DLE-R ünitesi, lityumu ölçmek için bir Tveskaeg sistemi içerecektir. Ek ünite siparişleri, özellikle artan lityum talebini karşılamak için hızlı küresel konuşlandırmaya hazırlandığımız bu dönemde, operasyonlarımız için taşıdığı önemi vurgulamaktadır. Mevcut iki sistemimiz kusursuz ve sezgisel bir şekilde çalışıyor; öyle ki ekibimiz onlara Forky ve Hilda (Kral Sweyn 'Forkbeard' Tveskaeg ve eşinin isimleri) adını verdi. Bu, gelecekte çok sayıda olmasını beklediğimiz ikinci büyük siparişimizdir' dedi.

NanoNord CCO'su (Ticari İşler Başkanı) Martin Mindorf, 'Dünyanın öbür ucundaki bir müşteriyi ziyaret etmekten ve teknolojimizin Charlie ve ekibi gibi mutlu müşteriler tarafından kullanıldığını görmekten daha iyi bir şey olamaz. Teknolojinin sorunsuz çalışması ve müşterilerin memnun kalması konusundaki övgüyü Aalborg, Skjernvej'deki yetenekli çalışanlarımız hak ediyor. Üstelik eve ek enstrümanlar için bir siparişle dönmek beni doğal olarak ekstra memnun ediyor,' dedi.

Mindorf sözlerine şöyle devam etti: 'Avustralya'ya yapılan tarihi devlet ziyaretinin bir parçası olmak büyük bir onur ve özellikle bu gezide H.M. Kraliçe'nin ilgisinden onur duyduk. Kraliçe, teknolojinin Avustralya'daki potansiyelini hızla anladı ve Tveskaeg'in lityum çıkarımıyla bağlantılı olarak nasıl kullanıldığını merakla sordu. NanoNord ve ElectraLith, ülkelerimizin birlikte nasıl çalışabileceğine dair harika bir örnek ve burada, özellikle yeşil dönüşüm için kritik olan metallerin çıkarılması konusunda büyük bir potansiyel var. ElectraLith'in ötesinde, tekrar gelmemizi gerektirecek heyecan verici birkaç müşterimiz ve potansiyel adayımız da bulunuyor.'

ELECTRALİTH HAKKINDA

ElectraLith, lityum çıkarımı ve rafinasyonu için tescilli bir elektrokimyasal teknoloji olan DLE-R'yi geliştiren bir Amerikan derin teknoloji (deeptech) öncüsüdür. Teknoloji; su, kimyasal veya atık olmadan batarya kalitesinde lityum hidroksit veya karbonat üretir ve yenilenebilir enerjiyle güçlendirilebilir. Aralık 2024'te şirket; Rio Tinto, Chevron, Marathon Petroleum ve In-Q-Tel gibi yatırımcıların katılımıyla yaklaşık 17 milyon USD tutarında, hedeflenenin üzerinde talep gören bir Seri A yatırım turunu kapatmıştır. 2026 yılında ElectraLith, Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) tarafından 'En İyi İnovatör' seçilmiştir ve Avustralya, Birleşik Krallık ve Arjantin'de pilot projeler planlamaktadır.

NANONORD HAKKINDA

NanoNord, 2001 yılında Bluetooth öncüsü Digianswer şirketini Motorola'ya satan mucit Ole Nørgaard Jensen tarafından kurulmuştur. Şirket, Tveskaeg adı altında gıdalarda sodyum ölçümü, madencilik endüstrisinde lityum ölçümü ve tarımda azot ve fosfor ölçümü gibi uygulamalar için kullanılan MR tabanlı ölçüm ekipmanları geliştirmekte ve üretmektedir. Müşterileri arasında Kraft-Heinz, Orkla ve Imerys gibi küresel isimler yer almaktadır. NanoNord ekipmanları, gıda endüstrisi gibi alanlarda gümüş nitrat titrasyonu ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. Tveskaeg teknolojisi şu anda birçok Avrupa ülkesinde, hayvansal atık kullanımını optimize etme potansiyeli taşıdığı tarımsal uygulamalar için test edilmektedir; bu da daha az yeraltı suyu kirliliği ve besin maddelerinin daha iyi değerlendirilmesi anlamına gelmektedir.

NanoNord, Lauritzen Vakfı'nın ana yatırımcı olduğu bir vakıf ve aile şirketidir ve kurucu Ole Nørgaard Jensen CEO olarak liderliğini sürdürmektedir. Avustralya'daki devlet ziyareti sırasında NanoNord, ailenin gelecek nesli olan CCO Martin Nørgaard Mindorf tarafından temsil edilmiştir.

