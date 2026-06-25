ÖSYM, 27 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/6 İngilizce) için sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini bugün saat 14.00 itibarıyla öğrenebilecek.

ANKARA (İGFA) - ÖSYM, e-YDS 2026/6 İngilizce sınavına ilişkin önemli bir duyuru yayımladı. Açıklamaya göre, 27 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak sınav için adayların bina ve salon atama işlemleri tamamlandı.

Sınava başvuran adaylar, sınava giriş yerlerini gösteren belgelerine 25 Haziran 2026 Perşembe günü saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınava giriş belgelerini edinebilecek.

Bu arada ÖSYM, sınava katılacak adaylara önemli bir hatırlatmada da bulundu. Açıklamada, 27 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek e-YDS 2026/6 (İngilizce) sınavı için adayların saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı vurgulandı. Yetkililer, adayların mağduriyet yaşamamaları için sınav merkezlerinde belirtilen saatten önce hazır bulunmaları gerektiğini belirtti.

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