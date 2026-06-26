2025-2026 eğitim öğretim yılında 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yayımladığı mesajında öğrencilere, öğretmenlere ve velilere teşekkür ederek, tavsiyelerde bulundu.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılının tamamlanması dolayısıyla yayımladığı mesajda öğrencilere, öğretmenlere, okul yöneticilerine ve velilere emekleri için teşekkür etti.

Eğitimin sabır, süreklilik ve ortak sorumluluk gerektiren uzun soluklu bir süreç olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, bu yıl da eğitim paydaşlarıyla birlikte önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulamasında ikinci yılın geride bırakıldığını ifade eden Bakan Tekin, sahadan gelen geri bildirimler doğrultusunda modelin sürekli güncellenerek geliştirildiğini kaydetti.

Yıl boyunca Türkiye'nin farklı illerindeki okulları ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldiklerini belirten Bakan Tekin, eğitim politikalarının istişare ve ortak akıl anlayışıyla şekillendirilmeye devam edeceğini söyledi.

Yaz tatilinde de eğitim faaliyetlerinin süreceğini belirten Bakan Tekin, okul öncesi yaz eğitimleri, halk eğitim merkezlerindeki kurslar ve meslek liselerinde açılacak zanaat atölyeleriyle öğrencilerin farklı alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı bulacağını ifade etti.

Öğrencilere seslenen Bakan Tekin, yaz tatilini yalnızca dinlenerek değil, kitap okuyarak, spor yaparak, aileleriyle vakit geçirerek ve yeni beceriler kazanarak değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu. Teknolojinin bilinçli kullanılmasının önemine dikkat çeken Tekin, çocuklara temel kodlama, dijital tasarım, müzik, satranç ve el becerileri gibi alanlarda kendilerini geliştirmeleri çağrısında bulundu.

Mesajında öğretmenlere de teşekkür eden Bakan Yusuf Tekin, yıl boyunca gösterdikleri özveri, sabır ve emek nedeniyle tüm eğitim camiasına şükranlarını sundu. Öğretmenlerin sahadan aktardıkları görüşlerin eğitim politikalarının geliştirilmesinde önemli rol oynadığını belirten Tekin, yaz dönemini dinlenmek ve yeni eğitim yılına hazırlanmak için değerlendirmelerini istedi. Bakan Tekin ayrıca mesajının sonunda 2025-2026 eğitim öğretim yılının başarıyla tamamlanmasına katkı sunan tüm öğretmenler ile okul yöneticilerine, eğitim çalışanlarına ve velilere teşekkür ederek, öğrencilere sağlıklı, huzurlu ve verimli bir yaz tatili diledi.