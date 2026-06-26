Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında gerçekleştirilen 264. Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Toplantısı'na katıldı.

İZMİR (İGFA) - Türkiye'deki üniversitelerin rektörleri ile yükseköğretim yöneticilerini bir araya getiren toplantıda, yükseköğretim sisteminin mevcut durumu ve geleceğine ilişkin önemli başlıklar ele alındı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın açılış konuşmasını gerçekleştirdiği toplantıda; yükseköğretimde kalite odaklı dönüşüm çalışmaları, uluslararasılaşma stratejileri, mikro yeterlilik uygulamaları, üniversite-sektör iş birliklerinin güçlendirilmesi, istihdamla uyumlu eğitim modelleri ve yükseköğretimin geleceğine yönelik politika geliştirme süreçleri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretimde planlamanın ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirildiğini belirterek, üniversitelerdeki program kontenjanlarının Türkiye'nin iş gücü gereksinimleri dikkate alınarak yeniden düzenlendiğini ifade etti.

Özvar ayrıca, başta yapay zekâ, dijital teknolojiler ve bilişim alanları olmak üzere geleceğin mesleklerine yönelik yeni akademik programların yükseköğretim sistemine kazandırıldığını vurguladı.

Yükseköğretim kurumlarının eğitim, araştırma ve toplumsal katkı alanlarındaki rollerinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerin de yapıldığı toplantıda, üniversitelerin küresel rekabet gücünün artırılması, bilimsel üretkenliğin desteklenmesi ve nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine yönelik çalışmalar üzerinde duruldu.

Toplantıda ayrıca, yükseköğretimde kalite güvencesi mekanizmalarının geliştirilmesi ve uluslararası iş birliklerinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz da yükseköğretimin geleceğine yön verecek başlıkların ele alındığı toplantıda üniversiteyi temsil etti.

Türkiye'nin yükseköğretim vizyonuna katkı sunan çalışmaları yakından takip eden Dokuz Eylül Üniversitesi, eğitimde kaliteyi yükseltmeye, bilimsel üretimi desteklemeye ve ulusal kalkınma hedefleri doğrultusunda nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.