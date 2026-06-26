Vatan Bekçileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Abdülkadir Durgut, ilkokul, ortaokul ve liselerde düzenlenen gösterişli mezuniyet organizasyonlarının aileler üzerinde maddi yük oluşturduğunu belirterek Millî Eğitim Bakanlığı'na ülke genelinde düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

İZMİR (İGFA) - Vatan Bekçileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Abdülkadir Durgut, son yıllarda ilkokul, ortaokul ve liselerde yaygınlaşan gösterişli mezuniyet organizasyonlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Mezuniyet törenlerinin amacından uzaklaştığını savunan Durgut, lüks salonlarda düzenlenen kutlamalar, balolar ve yüksek maliyetli organizasyonların birçok aileyi ekonomik açıdan zorladığını, öğrenciler arasında ise gösteriş ve rekabet ortamı oluşturduğunu ifade etti.

Eğitimin temel amacının tüketim alışkanlığı kazandırmak değil, karakterli, bilgili ve milli değerlere bağlı bireyler yetiştirmek olduğunu belirten Durgut, çocukların hafızasında öğretmenlerinin nasihatleri, okul arkadaşlarıyla yaşadıkları anılar ve vatan sevgisinin kalması gerektiğini söyledi.

Maddi imkânları sınırlı ailelerin çocuklarının arkadaşlarından geri kalmaması için bütçelerini zorlamak durumunda kaldığını kaydeden Durgut, bunun eğitimde fırsat eşitliğine zarar verdiğini dile getirdi.

Mezuniyet törenlerinin tamamen kaldırılmasını değil, daha sade ve kapsayıcı bir anlayışla gerçekleştirilmesini istediklerini vurgulayan Durgut, kutlamaların okulun manevi atmosferine uygun, israftan uzak ve tüm öğrencilerin rahatlıkla katılabileceği şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulunan Durgut, ilkokul, ortaokul ve liselerde mezuniyet adı altında gerçekleştirilen aşırı gösterişli organizasyonların yeniden değerlendirilmesini, ailelere maddi yük getiren uygulamalara son verilmesini ve okullarda milli değerlere uygun, daha sade programların hayata geçirilmesini talep etti.

Durgut, açıklamasını 'Çocuklarımızı gösterişe değil; ilme, ahlaka, üretime, paylaşmaya ve vatan sevgisine yönlendirelim. Güçlü devletler, gösterişli kutlamalarla değil, iyi yetişmiş nesillerle ayakta kalır.' sözleriyle tamamladı.