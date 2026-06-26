Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen 'Elmadağlı Gençler: Temiz Enerjinin Mimarı, BIPV'nin Ustası' isimli mesleki eğitim öğrenci hareketliliği projesi başarıyla tamamlandı.

ANKARA (İGFA) - Proje kapsamında öğrenciler, Çekya'nın başkenti Prag'da güneş enerjisi hizmetleri veren işletmelerde iş temelli öğrenme faaliyetine katıldı. Toplam 12 öğrenci 3 refakatçi katılımıyla gerçekleştirilen projemiz kapsamında, öğrencilerimiz Yapı Entegre Fotovoltaik Sistemler (BIPV) sistemlerin kurulum, bakım ve onarım konusunda mesleki beceri kazandı.

Staj süresince öğrenciler; güneş enerjisi sistemlerinin çalışma prensipleri, BIPV teknolojisinin yapılara entegrasyonu, sistem montajı ve bakım süreçleri, enerji verimliliği uygulamaları ile iş sağlığı ve güvenliği konularında önemli deneyimler edindi. Avrupa'daki işletmelerde gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde öğrenciler, yenilenebilir enerji sektöründe kullanılan güncel teknolojileri ve uygulamaları yakından tanıma fırsatı elde etti.

Temiz enerji ve sürdürülebilirlik alanında farkındalık oluşturan proje ile öğrencilerin yenilenebilir enerji sektörüne yönelik ilgilerinin artırılması ve istihdam edilebilirliklerinin güçlendirilmesi hedeflendi. Proje sonunda öğrenciler, edindikleri bilgi ve deneyimlerle mesleki gelişimlerine önemli katkılar sağladı.

Başarıyla tamamlanan proje sürecine verdikleri desteklerden dolayı Türkiye Ulusal Ajansına, ev sahibi kuruluşlara, proje ortaklarına, öğretmenlerimize ve özveriyle staj faaliyetlerini tamamlayan öğrencilerimize teşekkür ederiz.