Hayırsever Saffet Altunal tarafından Akhisar Mahallesinde İnegöl Belediyesi tarafından tahsis edilen 7 bin metrekarelik arsa üzerine inşa edilecek 16 derslikli Saffet Altunal İlkokulu için Bursa Valiliği'nde protokol imzalandı.

BURSA (İGFA) -Bursa İnegöl'de eğitim alanındaki yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Akhisar Mahallesi'nde yapılacak olan Saffet Altunal İlkokulu için Bursa Valiliği'nde protokol imza töreni gerçekleştirildi. Bursa Valisi Erol Ayyıldız ile hayırsever Saffet Altunal arasında imzalanan protokol törenine; İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ve İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin de katıldı.

Hayırsever Saffet Altunal tarafından Akhisar Mahallesinde İnegöl Belediyesi tarafından tahsis edilen 7 bin metrekarelik arsa üzerine inşa edilecek 16 derslikli Saffet Altunal İlkokulu için Bursa Valiliği'nde protokol imzalandı.

Hayırsever Saffet Altunal tarafından yaptırılacak olan okul için Akhisar Mahallesi Kuşak Sokak üzerinde İnegöl Belediyesine ait 7 bin m2'lik arsa, İnegöl Belediyesi tarafından Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edildi. Modern eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde projelendirilen okul; bodrum, zemin ve iki kattan oluşacak. Toplam 16 derslikli olarak inşa edilecek Saffet Altunal İlkokulu, bölgedeki eğitim kapasitesinin artırılmasına önemli katkı sağlayacak.