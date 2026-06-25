Bursa'da işitme engelli bireylerin kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen Türk İşaret Dili Eğitimi'ni başarıyla tamamlayan 13 kamu personeline sertifikaları verildi.

BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği'nin talimatları doğrultusunda, işitme engelli vatandaşların kamu kurumlarındaki hizmetlere daha kolay erişebilmesi amacıyla yürütülen Türk İşaret Dili (TİD) eğitimleri devam ediyor.

Bu kapsamda, İl Müdürlüğü ile Osmangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen eğitim programına, vatandaşlara doğrudan hizmet sunan şube müdürlükleri ve merkez ilçe müdürlüklerinde görev yapan 14 personel katıldı. Toplam 120 saat süren eğitim programı, Ziraat Mühendisi ve İşaret Dili Eğitmeni Emine Kıvcı Biçim tarafından verildi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan 13 personel, Türk İşaret Dili alanında temel iletişim becerileri kazanarak işitme engelli vatandaşlarla daha etkin iletişim kurma yetkinliği elde etti.

Sertifika töreninde konuşan İl Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan, eğitimlerin Bursa Valiliği'nin talimatları doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirterek, erişilebilir kamu hizmetlerinin önemine dikkat çekti. Ceylan, eğitime katkı sağlayan Osmangazi Halk Eğitim Merkezi'ne ve programa katılan personele teşekkür ederek, öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu ifade etti. Gerçekleştirilen eğitimle birlikte işitme engelli bireylerin kamu hizmetlerinden daha rahat yararlanması ve iletişim engellerinin azaltılması hedeflendi.