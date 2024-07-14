Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üreticileri desteklemek ve el emeğine olan ilgiyi artırmak için “Kadın Girişimciler Alışveriş Festivali” düzenlediKOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, girişimci kadınlara yönelik anlamlı bir projeye imza attı. “Kadın Girişimciler Alışveriş Festivali” projesiyle kadınlara kendilerini geliştirme ve üretici kimliklerini keşfetme fırsatı tanıyan Büyükşehir aynı zamanda el emeğine olan ilgiyi artırdı. Sekapark’ta gerçekleşen festivale Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş de katıldı. Abiş, Büyükşehir Belediyesi olarak kadın üreticilere desteklerinin süreceğini söyledi. Stantları tek tek gezen Abiş, girişimci kadınlarla sohbet edip, alışveriş yaptı.

Festivale 60 Komek Sepeti üreticisi katıldı. Üretici kadınlar, amigurumi, takı aksesuar, ahşap boyama, iğne oyası, kupalar, çeyiz ürünleri gibi çok çeşitli ürünleri alıcısıyla buluşturdu. Programda KO-MEK müzik usta öğreticilerinin sahne gösterisi ilgiyle izlenirken, çocuklar için de yüz boyama etkinliği yapıldı.

ÜRETEN KADINLARIN DOSTU; KO-MEK

KO-MEK kursiyerlerinin vergi dairelerinden kolayca muafiyet belgesi alarak el emeği göz nuru eserlerini satışa sunduğu komeksepeti.com, üreten kadının yanında olarak destek sağlıyor. KO-MEK kursiyerleri tarafından özenle hazırlanan ürünler, birçok ihtiyaç sahibi üreticiye de gelir kapısı oluyor. Ürünlerini güvenli bir şekilde satan kursiyerlerin kimi elde ettiği kazancını çocuğunun eğitimi için harcarken kimi de evinin mutfağına katkıda bulunuyor.