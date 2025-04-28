Bursa'da Nilüfer Türk Sanat Müziği Korosu, “Taş Plaktan Nağmeler Konseri” ile unutulmaya yüz tutmuş eserleri seslendirdi. Koronun etkileyici performansı, izleyicilerin beğenisini topladı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Nilüfer Türk Sanat Müziği Korosu, Nâzım Hikmet Kültürevi'nde Taş Plaktan Nağmeler Konseri verdi. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği geceye Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Demiröz ve Şirin Arıbaş da katıldı.

Melahat Perihan Öztürk’ün sunuculuğunu üstlendiğini programda Şef Filiz Başıbüyük yönetimindeki koro, iki bölümden oluşan performans sergiledi.

Unutulmaya yüz tutmuş eserlerin seslendirildiği konserde koro üyeleri, solo şekilde de eserler icra etti. Nihavend, acem kürdi, uşşak, gülizâr gibi farklı makamlardaki eserleri seslendiren koro, müzikseverlere unutulmaz bir nostalji akşamı yaşattı.