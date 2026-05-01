Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Genel Başkan Özgür Özel, “Değerli basın emekçileri öncelikle bu resmi tatil gününde dahi hepimiz bayram yapıyoruz, kutlama yapıyoruz ama siz çalışıyorsunuz. Hepinizin 1 Mayıs Emek Bayramınızı kutluyoruz. Bunun yanı sıra bugün Kadıköy’deyiz. Türkiye işçi sınıfını Kadıköy Meydanı’nda selamlıyoruz. Bugün DİSK’in ve bileşenlerinin, TMMOB’un, Türk Tabipleri Birliği’nin ve KESK’in organize ettiği 1 Mayıs kutlamasına katıldık hep birlikte. Bugün Türk-İş Edirne’de. Türk-İş’i çarşamba günü ziyaret etmiştik. Hak-İş Bursa’da kutluyor. Onu dün ziyaret edecektik. Genel Başkanlarının taziyelerinden, cenazelerinden dolayı edemedik. Önümüzdeki hafta ziyaret edeceğiz. Türkiye işçi sınıfını bir bütün olarak selamlıyoruz. Bugün son kez Kadıköy’de 1 Mayıs kutladığımızı umuyoruz” dedi. Özel, şunları söyledi:

“50’NCİ YIL İÇİN KARARLILIĞI İFADE ETMEK İSTERİM”

“Biraz önce hem siyasi partilerin Genel Başkanlarıyla; hem DİSK’in, KESK’in Eş Genel Başkanlarıyla değerlendirmelerde bulunduk. Seneye kanlı 1 Mayıs’ın 50’nci yıl dönümü ve artık Taksim’in yasak olmaması gerekiyor. Ümit ederiz ki gelecek sene 1 Mayıs’ta Türkiye’de iktidar da değişmiş olur. Değişmese dahi 50’nci yılında mutlaka Taksim’de olmak gerekiyor. Bu talebi değil, bu kararlılığı bugünden ifade etmek isterim. Gelecek sene hep birlikte 1 Mayıs’ta, kanlı 1 Mayıs’ın 50’nci yıl dönümünde Taksim’de olacağız. Ayrıca Adalet ve kalkınma Partisi, 2010 yılında hem 1 Mayıs’ın hepimizin çoktandır istediği ve hep birlikte desteklediği şekilde resmi tatil yapılmasıyla övünüyordu hem de ‘Taksim artık yasak değil’ diyordu. Taksim’e 2 yıl sabredebildiler, 2 yıl sonra Taksim’i yasakladılar. 1 Mayıs’ı emekçilere zehir etmeye devam ediyor Adalet ve Kalkınma Partisi ve Taksim’i bir yasak alanı olarak tutuyor. İktidarımızda 1 Mayıslar gerçekten bayram gibi kutlanacak. En başta emekçiler hak ettikleri gibi 1 Mayıs’ı bayram görecekleri maaşlara sahip olacaklar, örgütlenmenin önündeki bütün engeller kalkmış olacak. İsteyen herkes sendikalı, grevli toplu iş sözleşmesi ve sendikal haklara sahip olacak. Hem de 1 Mayıs, hiçbir meydanın yasak olmadığı şekilde kutlanacak.”

“ÇOK DAHA ÖZGÜR GÜNLERDE GÖRÜŞMEK ÜZERE”

“Biz bu konudaki kararlılığımızı daha önce de ifade etmiştik. Bir kez daha ifade ediyoruz. Ümit ediyoruz, işçinin, emekçinin düşmanı olan, karşısında yer alan, örgütlenmenin önündeki hiçbir engeli kaldırmayan ve her zaman örgütlenmeyi kısıtlamaya çalışan bu iktidardan en kısa zamanda kurtulacağız. Bu artık hem Cumhuriyet Halk Partisi’nin hem emekçilerin muhalefette oldukları son 1 Mayıs olsun diye ümit ediyoruz. Her geçen gün işçilerin çok daha iyi bir Türkiye’de yaşayacağı günlere yaklaşıyoruz. Zulüm devam ediyor, baskılar devam ediyor, saldırılar devam ediyor ama bir yandan da mücadelemiz devam ediyor. Bir kez daha Türkiye’deki tüm emekçilerin 1 Mayıs’ını kutluyorum. Çok daha özgür çok daha güzel günlerde görüşmek üzere.”