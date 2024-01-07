Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Giresun Belediye Başkan Adayımız mevcut Belediye Başkanımız Aytekin Şenlikoğlu” dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerindeki Giresun Belediye Başkan Adayı belli oldu.

Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende, Ak Parti’nin 31 Mart 2024 yılındaki yerel seçimlerde Giresun Belediye Başkan Adayının, Giresun Belediye Başkanı Avukat Aytekin Şenlikoğlu olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamasının ardından Başkan Şenlikoğlu’na tebrik mesajları yağdı.

İLK TEBRİK BAŞKAN YILMAZ’DAN

Başkan Şenlikoğlu’nu ilk kutlayan isim Ak Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz oldu. Başkan Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Giresun Belediye Başkan Adayımız olarak Av. Aytekin Şenlikoğlu seçilmiştir. Görev yaptığı süre zarfında bir çok önemli projeye imza atan ve ilimizi Türkiye Yüzyılına hazırlayan Sayın Aytekin Şenlikoğlu’nun Cumhur İttifakı adaylığının ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim muvaffak eylesin inşallah.” ifadelerini kullandı.