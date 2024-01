Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Haliç’te düzenlediği aday tanıtım toplantısında İBB başkan adayı olarak Murat Kurum ilan edildi. Kurum, Erdoğan ile sahnedeyken program sunucusu İmamoğlu’nu kastederek “Ve İstanbul’u bu beceriksizin elinden alacağız” sözlerini kullandı.

AKP’nin merakla beklenen İBB adayı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Haliç’te düzenlenen Aday Tanıtım toplantısında açıklandı.

AKP’nin İBB adayı İstanbul Milletvekili Murat Kurum oldu.

Programın en sonunda açıklanan Murat Kurum ismi ile programın sonuna doğru gelinirken Erdoğan ve Murat Kurum’un sahnede katılımcıları selamladığı esnada ise program sunucusunun sözleri herkes tarafından duyuldu.

Belediye Başkan adayları ve Erdoğan sahnede iken program sunucusu mevcut İBB adayı Ekrem İmamoğlu’nu kastederek şu sözleri sarf etti:



“Ve İstanbul’u bu beceriksizin elinden alacağız”

Program sonuna doğru sunucunun bu sözleri mikrofon açıkken sarf edildi ve o anlar kameralara an be an yansıdı.

Erdoğan'ın açıkladığı büyükşehir belediye başkan adayları:

Aydın: Mustafa Savaş (AK Parti Aydın milletvekili - yeni aday)

Balıkesir: Yücel Yılmaz (mevcut belediye başkanı)

Bursa: Alinur Aktaş (mevcut belediye başkanı)

Denizli: Osman Zolan (mevcut belediye başkanı)

Erzurum: Mehmet Sekmen (mevcut belediye başkanı)

Eskişehir: Nebi Hatipoğlu (AK Parti Eskişehir milletvekili - yeni aday)

Kocaeli: Tahir Büyükakın (mevcut belediye başkanı)

Muğla: Aydın Ayaydın (eski CHP milletvekili - yeni aday)

Ordu: Hilmi Güler (mevcut belediye başkanı)

Samsun: Halit Doğan (Çarşamba Belediye Başkanı - yeni aday)

Erdoğan'ın açıkladığı belediye başkan adayları:

Artvin: Mehmet Kocatepe (mevcut belediye başkanı)

Bingöl: Erdal Arıkan (mevcut belediye başkanı)

Bitlis: Nesrullah Tanğlay (mevcut belediye başkanı)

Çanakkale: Jülide İskenderoğlu (eski AK Parti Çanakkale milletvekili - yeni aday)

Çankırı: Hüseyin Filiz (eski AK Parti Çankırı milletvekili - yeni aday)

Düzce: Faruk Özlü (mevcut belediye başkanı)

Edirne: Belgin İba (AK Parti Edirne İl Başkanı - yeni aday)

Elazığ: Şahin Şerifoğulları (mevcut belediye başkanı)

Giresun: Aytekin Şenlikoğlu (mevcut belediye başkanı)

Isparta: Şükrü Başdeğirmen (mevcut belediye başkanı)

Kastamonu: Tahsin Babaş (mevcut belediye başkanı)

Rize: Rahmi Metin (mevcut belediye başkanı)

Sinop: Yakup Üçüncüoğlu (AK Parti il genel meclis başkanı - yeni aday)

Tokat: Eyüp Eroğlu (mevcut belediye başkanı)

Yalova: Mustafa Tutuk (mevcut belediye başkanı)