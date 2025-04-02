Kurtuluş Savaşı’nın kahramanlarından, Atatürk’ün Muhafız Birliği Komutanı Milis Piyade Yarbay, 47. Giresun Gönüllü Alayı Komutanı Osman Ağa ve Milli Mücadele Şehitleri Giresun’da anıldı.GİRESUN (İGFA) - Topal Osman Ağa’nın ölüm yıl dönümü dolayısıyla ilk tören Osman Ağa Meydanı’ndaki Osman Ağa ve Giresun Uşakları Anıtı önünde düzenlendi.

Törene; Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı Fuat Köse, AK Parti Milletvekili Nazım Elmas, Ali Temür, Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, İl Jandarma Alay Komutanı Özgür Özer, Osman Ağa’nın ailesi, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törende, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse tarafından anıta çelenk konuldu ve ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Osman Ağa’nın Giresun’un gurur kaynaklarından biri olduğunu belirterek: “Gönüllü Alay’ın kurucusu olarak Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği cesaret ve fedakârlıkla unutulmaz bir isim haline gelmiştir. Osman Ağa, sadece bir asker değildi, aynı zamanda bir liderdi. Giresun var olma mücadelesine iki gönüllü alay göndermiştir. Bu vatan kolay kurtulmadı, bu Cumhuriyet büyük zorluklar içerisinde kuruldu. Giresunlular her zaman vatanının ve milletinin yanında olmuş ve büyük bağlılık göstermişlerdir. 42 ve 47. gönüllü alaylarımız savaşmaya 5 bin kişiyle gitmiş ve şiddetli çatışmaların ardından 250 kişiyle geriye dönmüştür.

Bu toprak adına şehit düşen ve halkımızın gönlünde büyük bir yer edinen Osman Ağa ve her biri kahraman olan dedelerimiz bizim onur madalyamızdır. Osman Ağamızın ünü Giresun dışına taşmış, başardığı muazzam işlerle 20. yüzyılın ilk çeyreğine damga vuran cesur ve yiğit bir kahramandır.

Kendisini bizim gözümüzde değerli kılan özeliklerinden en önemlisi Gönüllü Giresun Alaylarının kuruluşunda öncülük etmesi, diğeri ise Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün muhafız komutanlığını üstlenmiş olmasıdır.

Her zaman vatanına milletine bağlı kalan Giresunlular milli mücadele döneminde cephelere akın etmişler ve düşmanla göğüs göğüse çarpışmışlardır. Giresunlular olarak bu ülkenin birliği ve Cumhuriyet için hepimiz elimizi taşın altına koymaya, şehit olmaya yine hazırız.

Bu duygu ve düşüncelerle, Osman Ağa ve beraberindeki tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum” dedi.

Osman Ağa için ikinci anma töreni ise mezarının bulunduğu Giresun Kalesi’nde gerçekleştirildi. Buradaki törende Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.