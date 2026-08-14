Konya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa'nın önemli inovasyon ağlarından EIT Urban Mobility kapsamında desteklenen PantoTECH Projesi'ni Türkiye'de ilk kez Konya'da uygulamaya aldı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, raylı sistemlerde dijital dönüşüm ve akıllı bakım teknolojilerinin kullanımına yönelik önemli bir çalışmayı daha hayata geçirdi.

EIT Urban Mobility (EIT UM) tarafından desteklenen PantoTECH Projesi kapsamında pantograf ve katener izleme sisteminin araç üzerindeki kurulumu başarıyla tamamlanarak sistem Konya'da devreye alındı.

Avrupa'nın önemli inovasyon ağlarından EIT Urban Mobility kapsamında desteklenen ve Türkiye'de ilk kez Konya'da pilot olarak uygulanacak PantoTECH Projesi ile raylı sistemlerde bakım süreçlerinin veriye dayalı, önleyici ve kestirimci bir anlayışla yürütülmesi hedefleniyor. İki yıl sürecek proje kapsamında, tramvayların enerji aldığı pantograf ile katener hattı arasındaki etkileşime ilişkin teknik verilerin dijital olarak toplanması, izlenmesi ve analiz edilmesine yönelik bir sistem geliştiriliyor.

RAYLI SİSTEMLERDE TEKNOLOJİK VE YENİLİKÇİ UYGULAMALAR YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, raylı sistemlerde teknolojik ve yenilikçi uygulamaları yakından takip ettiklerini belirterek, 2 milyon 250 bin avro bütçeli PantoTECH Projesi'nin Türkiye'de ilk kez Konya'da uygulanmasının şehir adına önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Konya'nın raylı sistem altyapısını yalnızca yeni hatlarla değil, dijital teknolojiler ve akıllı bakım uygulamalarıyla da güçlendirdiklerini vurgulayan Başkan Altay, 'Raylı sistemlerimizde işletme güvenliğini, verimliliği ve hizmet kalitesini artıracak teknolojileri şehrimize kazandırmaya devam ediyoruz. PantoTECH Projesi de bu anlayışımızın önemli bir örneği. Türkiye'de ilk defa uygulanacak bu projeyle raylı sistemlerimizin bakım süreçlerini sahadan elde edilen gerçek verilerle daha etkin şekilde yönetmeyi hedefliyoruz' dedi.

'ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ'

Başkan Altay, Konya'nın raylı sistemlerde uluslararası ölçekte yenilikçi uygulamaların hayata geçirildiği bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerlediğine değinerek, 'Konya'mızın raylı sistemlerdeki tecrübesini yeni nesil teknolojilerle buluşturmaya devam edeceğiz. PantoTECH Projesi'nin şehrimizde başarıyla uygulanması, hem hemşehrilerimize sunduğumuz toplu ulaşım hizmetlerinin kalitesine hem de Konya'nın uluslararası alandaki konumuna katkı sağlayacak. Konya'mızı raylı sistemlerde teknolojiyi üreten, uygulayan ve örnek gösterilen şehirlerden biri haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

PantoTECH Projesi kapsamında Konya raylı sistemleri, belirlenen pilot uygulama sahalarından biri olarak yer alıyor. Projenin Konya'da uygulanması, şehrin raylı sistemlerde yenilikçi teknolojilerin kullanımı ve uluslararası iş birlikleri açısından sahip olduğu önemli konumu ortaya koyuyor.

PantoHealth ekibi ile Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Raylı Sistem teknik ekiplerinin ortak çalışmasıyla 6-11 Ağustos tarihleri arasında montaj, entegrasyon ve teknik kontroller gerçekleştirildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından PantoTECH sistemi başarıyla devreye alındı. Tramvayın şehir içerisindeki ilk işletme seferleri sonrasında yapılan kontrollerde cihazların sağlıklı ve kararlı şekilde çalıştığı, sistem tarafından elde edilen verilerin kesintisiz ve hatasız biçimde dijital ortama aktarıldığı ve veri iletişim altyapısının başarıyla çalıştığı görüldü.

AMAÇ, ARIZALARI ÖNCEDEN TESPİT ETMEK

PantoTECH sistemiyle pantograf-katener sistemlerinde meydana gelebilecek anormalliklerin erken tespit edilmesi, bakım ihtiyaçlarının daha doğru belirlenmesi ve bakım faaliyetlerinin etkin şekilde planlanması hedefleniyor. Sistemden elde edilen veriler, geleneksel periyodik ve fiziksel kontrolleri desteklerken sahadan sürekli alınan gerçek verilerin değerlendirilmesine imkân sağlayacak. Böylece daha güçlü bir dijital bakım altyapısının oluşturulması amaçlanıyor. Projenin uzun vadeli hedefleri arasında olası arızaların işletmeye etkisinin azaltılması, bakım süreçlerinin daha verimli yürütülmesi, işletme maliyetlerinin düşürülmesi ve toplu ulaşım hizmet kalitesinin artırılması bulunuyor.