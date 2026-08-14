Efes Selçuk Belediyesi tarafından halkın bütçesine katkı sunmak için hayata geçirilen Halk Mark-Et, sağlıklı et ve gıda ürünlerini halkla buluşturmaya devam ediyor.

İZMİR (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlamında başarılı çalışmalara imza atan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in halkın talepleri doğrultusunda hayata geçirdiği Halk Mark- Et 2024 yılının Ekim ayından bu yana vatandaşları taze et grubunun yanı sıra şarküteri grubu, süt, yumurta, peynir çeşitleri gibi temel besin maddeleriyle buluşturuyor.

Düşen alım gücü nedeniyle vatandaşların temel gıda ürünlerine ulaşmasının giderek zorlaşması nedeniyle açılan Halk Mark- Et'e vatandaşların ilgisi devam ediyor.

Halk Mark- Et'in açılışından bu yana geçen iki yıllık süreçte önemli bir ihtiyaca cevap vermesinin yanı sıra bir dayanışma örneği olduğunun altını çizen Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; 'Halkın sağlıklı gıdaya uygun fiyata ulaşabilmesi için yine halkın talepleri doğrultusunda hayata geçirdiğimiz Halk Mark- Et'e vatandaşlarımızın göstermiş olduğu ilgi için teşekkür ederiz. Sağlıklı gıda ürünlerini kooperatifler aracılığıyla halkla buluşturuyoruz. Şartların zorluğu karşısında dayanışma ile yol almaya devam ediyoruz' dedi.

Efes Selçuk Belediyesi'nin sosyal belediyecilik projelerinden olan Halk Mark- Et, pazar günleri hariç 10.00- 18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.