Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınmayı destekleyen projeleriyle hem üreticinin yanında olmaya hem de sürdürülebilir üretim anlayışını güçlendirmeye devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 'Altın Kovan Projesi' arıcılık faaliyetlerini desteklerken, doğanın korunmasına ve tarımsal üretimin geleceğine de katkı sunuyor.

Küçük ve orta ölçekli arı yetiştiricilerine yönelik uygulanan proje kapsamında yetiştiricilere arılı kovan ve arıcılıkta ihtiyaç duyulan ekipman destekleri sağlanırken, verilen desteklerin üretime dönüşmesiyle birlikte arıcılar bal ve diğer arı ürünlerini elde etmeye başladı.

Böylece proje yetiştiricilerin ekonomik gücünü artırırken, kırsalda üretimin sürdürülebilirliğini de destekliyor. Bu kapsamda Erdemli ilçesinde yaşayan Kudret Ateş, 3 kuşaktır yaptıkları arıcılık için projeden faydalandı.

ARICILIĞIN DESTEKLENMESİ, EKOSİSTEMİN GÜÇLENMESİNE DE KATKI SAĞLIYOR

Altın Kovan Projesi'nin en dikkat çeken yönlerinden biri ise kendi kendini besleyen bir yapıya sahip olması. Desteklenen yetiştiricilerin çoğalttığı kolonilerden elde edilen yeni kovanlar, sonraki dönemde başka yetiştiricilere ulaştırılıyor.

Bu sayede dışarıdan yeni arı teminine ihtiyaç duyulmadan, destek zinciri büyüyor ve proje her geçen yıl daha fazla yetiştiriciye ulaşma potansiyeli kazanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bu modelle yetiştiricilere ekonomik destek sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kaynakların verimli kullanıldığı sürdürülebilir bir tarım anlayışını da hayata geçiriyor.

Arılar, meyve ve sebzeler başta olmak üzere birçok tarımsal ürünün tozlaşmasında kritik rol üstlenirken, biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal yaşamın devamlılığı açısından da büyük önem taşıyor. Bu nedenle arıcılığın desteklenmesi yalnızca bal üretimine değil, tarımsal verimliliğin artmasına ve ekosistemin güçlenmesine de doğrudan katkı sağlıyor.