Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ulaşım sorunlarına neşter vuran çalışmaları hayata geçiriyor. Bu kapsamda 2025 yılının Ocak ve Şubat aylarında 5 bin 680 ton asfalt, 4 bin 274 metreküp beton, 2 bin 643 metreküp kuru beton serimi gerçekleştirildi.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde güvenli ve konforlu yollar oluşturmak için ulaşım seferberliğini sürdürüyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından şehrin her noktasında beton ve asfalt çalışmaları devam ediyor. 2025 yılının Ocak ve Şubat aylarında 5 bin 680 ton asfalt, 4 bin 274 metreküp beton, 2 bin 643 metreküp kuru beton serimi gerçekleştirildi.

İLÇELERE EŞİT HİZMET

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Ulaşımda kaliteyi artırmak için durmadan çalışıyoruz. Şehrimizde, ulaşım hizmetinin aksamaması her zaman önceliğimizdir. Planlı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla amacımız ilçelerimizde güvenli ve konforlu yol ağları oluşturmak; standardı artırmak. Bu doğrultuda çalışmalarımız aralıksız devam edecek” ifadelerini kullandı.