Her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Giresun Belediyesi sosyal yardımlar kapsamında, yemek yapamayacak durumda olan yaşlı, engelli, bakıma muhtaç ve hasta vatandaşlara sıcak yemek dağıtarak onların zorlu kış şartlarında da daha rahat bir yaşam sürmelerini amaçlıyor.GİRESUN (İGFA) - Sosyal Belediyeciliği ön planda tutan Giresun Belediyesi tarafından kendi aşevinde pişirilen yemekler şehirde hasta, engelli, yatalak olan, yaşlılık ve hastalık nedeniyle yemek hazırlayamayan 92 haneye Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri sıcak yemeklerini ulaştırıyor. Yetkililer, yemeklerin her aileye 2 gün yetecek şekilde servis edildiğini bildirdi.

Yemekler Giresun Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sosyal inceleme sonucu belirlenen ailelere ulaştırılırken, ihtiyaç sahiplerine bu zor günlerde yalnız olmadıkları hissettiriliyor.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse yaptığı açıklamada: “Toplumumuzun en ihtiyaç duyduğu dönemde yanlarında olmak ve onların temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. Sıcak yemek dağıtımını yıl boyunca düzenli olarak sürdürüyoruz. Amacımız, hiçbir vatandaşımızın mağdur olmamasıdır” ifadelerini kullandı.