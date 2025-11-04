Sürdürülebilir Gıda Ödülleri, bu yıl üçüncü kez sahiplerini bulmaya hazırlanıyor. Gıda sisteminde çevresel ve sosyal faydayı merkeze alan, değer yaratan projeler için son başvuru tarihi 15 Kasım 2025.

İSTANBUL (İGFA) -Bu yıl da büyük ölçekli gıda üreticilerinden KOBİ'lere, start up'lardan belediyelere kadar gıda zincirinde fark yaratan tüm paydaşlar başvuru yapabiliyor. 13 farklı kategoride gerçekleştirilecek değerlendirmelerle, Türkiye'nin sürdürülebilir gıda alanındaki öncü uygulamaları bir kez daha görünür olacak.

Katılımcılar, gıda sektörünün farklı alanlarına dokunan şu kategorilerde yarışacak: ürün İnovasyonu, tedarikçilerin güçlendirilmesi, sürdürülebilir ve onarıcı tarım, sürdürülebilir gıda iletişimi, sürdürülebilir ambalaj, karbon azaltımı ve yönetimi, gıdada su verimliliği, gıdada izlenebilir tedarik zinciri, gıdada dijitalleşme ve yapay zeka, gıda atığı yönetimi, sürdürülebilir gıda için kadının güçlenmesi, sürdürülebilir gıda için start up ve sürdürülebilir restoran uygulamaları.

Türkiye'nin sürdürülebilir gıda dönüşümünde rol almak isteyen tüm paydaşlar için başvurular 15 Kasım 2025'e kadar açık.