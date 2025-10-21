Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığının korunması amacıyla gıdalarda bulunan perfloroalkil bileşenlerine (PFAS) yönelik numune alma ve analiz kriterlerini düzenleyen yeni bir tebliğ yayımladı. Avrupa Birliği ile uyumlu hazırlanan düzenleme, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 'Türk Gıda Kodeksi Belirli Gıdalardaki Perfloroalkil Bileşenlerinin Resmî Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği' ile halk sağlığını tehdit edebilecek PFAS (perfloroalkil bileşenleri) için gıda denetim süreçlerini netleştirdi.

Buna göre, gıdalarda PFOS, PFOA, PFNA ve PFHxS gibi perfloroalkil bileşenlerin tespiti amacıyla resmi kontrollerde uygulanacak numune alma ve analiz metotlarının usul ve esaslarını belirlendi.

Söz konusu bileşenler; kanserojen etkiler, hormonal bozukluklar ve bağışıklık sistemi hasarlarıyla ilişkilendirilen kimyasal maddeler olarak biliniyor.

ANALİZ STANDARTLARI NETLEŞTİ

Tebliğe göre; numune alma işlemi, parti veya alt partilerden alınan birincil numunelerin birleştirilmesiyle yapılacak.

Analiz süreçlerinde ölçüm belirsizliği, doğruluk, kesinlik ve tekrar üretilebilirlik gibi teknik kriterler esas alınacak.

Laboratuvarların kullanacağı analiz metotları ve raporlamaları, Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği ve Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu olacak.

