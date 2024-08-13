Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle Bursa Ticaret Borsası tarafından organize edilen Gıda UR-GE Projesi kapsamında, projede yer alan firmalara yönelik Satış Teknikleri eğitimi gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) tarafından Türkiye’nin en önemli gıda ve tarım kentleri arasında yer alan Bursa’da, gıda sektöründe faaliyet gösteren üye firmaların ihracat kapasitelerini artırmak amacıyla hayata geçirilen Gıda UR-GE Projesi’nde eğitimler devam ediyor. Ticaret Bakanlığı’nca desteklenen proje doğrultusunda UR-GE’de yer alan firmalara yönelik Satış Teknikleri Eğitimi düzenlendi.

“GIDA SEKTÖRÜNDE ULUSLARARASI BAŞARI İÇİN YENİ STRATEJİLER”

Bursa TB Hizmet Binası’nda iki gün süren ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi KOBİ ve Kümelenme Destekleri Uzman Yardımcısı Hilal Tekin’in de katıldığı programda, eğitmen Ufuk Özçelik tarafından katılımcılara, rasyonellik, görecelilik, tuzak ürün ve çıpalama gibi temel satış tekniklerinden, küresel gıda pazarları, dijital pazarlama, marka geliştirme ve duygu yönetimine kadar geniş bir yelpazede bilgiler verildi. Eğitimde ayrıca, kişilik tipleri, müşteri profillemesi, satış ve satın alma psikolojisi gibi konularla katılımcıların kendi ürün ve hizmetlerini uluslararası pazarlara taşımak için ihtiyaç duydukları tüm araçlar ve teknikler detaylı şekilde ele alındı.

“SATIŞ TEKNİKLERİ, KÜRESEL REKABETTE FİRMALAR İÇİN GÜÇLÜ BİR ARAÇ”

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, proje kapsamında düzenlenen eğitimlerin firmalar için fırsat olduğunu söyledi. Satış tekniklerinin firmaların uluslararası pazarlarda etkinliğini artıracak önemli araçlardan biri olduğunu ifade eden Başkan Matlı, “Sektörümüzde gelişimine ihtiyaç duyduğumuz konuların başında satış geliyor. Dolayısıyla, firmalarımızın küresel rekabette güçlü bir konum elde etmeleri için satış ve pazarlama stratejilerini güncellemesi ve yenilikçi yaklaşımlar benimsemelerini oldukça önemli görüyoruz. Bu eğitimler, firmalarımızın küresel pazarlarda daha etkin bir şekilde yer almalarına katkı sağlayacak donanımı kazanmalarına yardımcı oluyor. Bursa Ticaret Borsası olarak, üyelerimizin uluslararası ticarette sürdürülebilir başarılar elde etmeleri için gerekli tüm desteği sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.